Zna se ko je gazda: Andrija Milošević prvi put o sinu Relji i atmosferi u porodičnom domu

Sin Andrije Miloševića u dom je uneo ogromnu ljubav

Andrija Milošević i Aleksandra Tomić 25. februara su postali roditelji preslatkog dečaka Relje. Prvi put od kako je postao otac, Andrija je odlučio da otkrije kakva je atmosfera u porodičnom domu i ko vodi glavnu reč.

Sever Zolak

- Super se snalazim, ja sam bio spreman za to. Nema šta, ja imam 43 godine. Osećam se odlično. Spavaš normalno, koliko u tom trenutku možeš, ali nije mi to nikakav teret. Niti mi je to promenilo bilo šta. Nije me ni strah - iskreno je rekao glumac za "Premijeru".

Sin Andrije Miloševića dobio je i svoju prvu žurku

Andrija je rođenje sina proslavio sa najbližim članovma porodice i prijateljima u jednom beogradskom restoranu.

- Mi imamo takav odnos prema životu, da mi slavimo svaki dan. Ovo je bio najlepši povod, fantastičan povod i bilo je lepo - zaključio je Milošević.

