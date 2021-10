Andrija Milošević potvrdio da postaje tata: Mnogo sam radostan, euforija je velika

Andrija Milošević postaje tata - preneli su svi domaći mediji početkom oktobra. Javnost je oduševljena što će Aleksandra Tomić na svet doneti njihovo prvo dete, a sve do sada popularni glumački par se nije oglašavao u javnosti, iako, kako kažu, novosti nisu krili.

Instagram

- Mnogo sam radostan zbog srećnih vesti. Mi to ne krijemo. Doći će vreme kada ćemo o tome javno pričati. Euforija je velika. Hvala svim ljudima na čestitkama, dobili smo ih na gomile. Biće prilike o svemu razgovarati u javnosti - kaže glumac za "Blic".

Aleksandra i Andrija ranije su oboje otvoreno govorili o želji da dobiju dete.

- Apsolutno sam spreman da postanem otac i ne plašim se toga. Želim to i biće. Život vas vodi na razne strane i puteve, a onda prosto dođete do jednog momenta kada pomislite to. U stvari, istinski morate živeti život bez kalkulacija. To je poenta priče. Ne možete kalkulisati ništa, a posebno ne decu. Sve mora da ide iz ljubavi - rekao je budući tata Milošević.

Instagram