Andrija Milošević postaje tata: Aleksandra Tomić trudna!

Aleksandra Tomić trudna, uskoro stiže najslađe pojačanje

Andrija Milošević i Aleksandra Tomić, jedan od omiljenih domaćih glumačkih parova, uskoro će se po prvi put ostvariti u ulozi roditelja.

Kako saznaje "Blic", glumica je u blagoslovenom stanju već pet meseci, a par još uvek nije otkrio pol bebe.

Instagram

Aleksandra Tomić trudna, Andrija jedva čeka da postane otac

Andrija Milošević je na temu očinstva već nekoliko puta govorio za javnost, nagoveštavajući da su on i Aleksandra spremni za ulogu roditelja.

- Apsolutno sam spreman da postanem otac i ne plašim se toga. Želim to i biće. Život vas vodi na razne strane i puteve, a onda prosto dođete do jednog momenta kada pomislite to. U stvari, istinski morate živeti život bez kalkulacija. To je poenta priče. Ne možete kalkulisati ništa, a posebno ne decu. Sve mora da ide iz ljubavi - rekao je svojevremeno Andrija za "Kurir" i otkrio kakav će otac biti:

- Nemam pravilo za vaspitavanje dece. Znam kakav ću biti - ja ću se rastoćkati kao topla čokolada prema detetu.

Instagram