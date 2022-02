Prošla je prva godina bez Đoleta... Olivera uspomene steže još jače: Jedino sam želela da dođe, da me zasmeje i da se ljubimo

Ljubavna priča Olivere i Đorđa Balaševića počela je pre više od četiri decenije i trajaće večno, iako je Panonski mornar prošle godine na današnji dan otplovio nekom drugom stranom Dunava. Brojne anegdote vezane su za popularni novosadski par: neke dogodovštine iz zajedničkog života Đole je otkrivao na svojim koncertima, neke je Olja pomenula u svojoj knjizi „Planeta Dvorište“. Među najslađima su sigurno one sa samog početka, iz vremena kada su se tek upoznali.

Privatna Arhiva

Te 1979. ona se, kao uspešna gimnastičarka, spremala se za Olimpijske igre u Moskvi, a radila je i preko studentskog servisa kako bi se izdržavala. Nije izlazila, jer nije imala novca. A onda je, kao u nekoj bajci, srela novosadskog momka na glasu. Izabrala joj ga je, zapravo, njena mama, čitajući novine. Bilo je presudno to što je biranim rečima pričao o svojoj porodici...

- Jednom sam došla kući u Zrenjanin, a mama je prelistavala neki magazin i rekla mi: "Znaš, Olja, mogla bi da nađeš nekog dečka, da svet vidi da imaš nekog pored sebe, jer je devojka nezaštićena ako je sama. Evo, baš čitam o ovom momku Đorđu, koji tako lepo priča o svojoj porodici. On živi u Novom Sadu. E, tako nekog da nađeš!" Rekla sam joj da se mane ćoravog posla, jer je meni taj otprilike do pazuha. Moj imaginarni dečko mora da bude lep, visok, zgodan, da kada negde odemo svi gledaju u njega, a ne u mene. Ali, život...

Ovako je počela ljubavna priča Olivere i Đorđa Balaševića

Da, život piše romane. Posle nedelju dana prolazila je Limanom i prošla baš pored Đorđa, koji je, kako ga se seća, šmekerski stajao sa drugovima, u maslinastim somotskim pantalonama i kratkom crnom kaputiću, i držao ruke u džepovima.

- Ja dignem nos, koračam i polako mu ulazim u kadar. On je na trenutak prestao da zabavlja drugove, okrenuo se prema meni i rekao: "Pa, dobro gde si ti?!" (Đoletovi fanovi sigurno su prepoznali naslov jedne od njegovih pesama).

Instagram printscreen

- Bila sam užasno stidljiva i zatvorena. Zbunila sam se, ipak je on već bio poznat, preispitivala se u sebi da nisam možda nešto pogrešila. Prošla sam i ne osvrćući se, toliko mi je bilo glupo... Kasnije, kada sam ga podsetila na taj događaj, rekao mi je da nema pojma šta mu je bilo, jer on u životu nikad nikome ranije nije dobacio na ulici. Ipak, do pravog upoznavanja morali su da sačekaju naredno leto. Sudbinski susret dogodio se na čuvenoj novosadskoj plaži.

- Imali smo jednog zajedničkog poznanika, Stevu Blonda iz Banata, koji me je pozvao da dodem na Štrand. Značajno mi je napomenuo da će doći i Đole. Odmahnula sam rukom, ipak je on već bio zvezda, imao je dugogodišnju devojku... U to vreme samo najhrabrije su nosile toples, a u modi su bili i bikini koji su se vezivali na bedrima. Međutim, ja sam izabrala najzatvoreniji crni kostim do grla, patike, preko ramena sam prebacila peškir koji sam maznula u Egiptu na takmičenju i ponela najdeblju knjigu "Privrednog prava". Na pesku sam videla nalakćenog Đorđa, sa pogledom negde prema ruskim stepama. Dok je on tako gledao u Dunav, ja sam mu prišla i rekla: "Ćao!" On mi je uzvratio, prilično neizainteresovano. Pitala sam ga hoće li u vodu. Ako kaže da hoće onda je pao na mom malom testu, ali on je rekao da neće, posto je upravo izašao. „Fino, ja idem, a ti mi pričuvaj češljić!“

Privatna Arhiva

Češljić je bio u sigurnim rukama, iako je „čuvar“ delovao prilično nezainteresovano za njegovu vlasnicu.

- Odem ja na pontonac i krenem sa repertoarom: šraub levo, šraub desno, salto, vrtim ja ko luda, skupila se gomila sveta, izronim, a on i dalje zamišljeno gleda negde u nebo. Svi me gledaju, samo on ne. Toliko sam se naskakala da mi se zavrtelo u glavi. Došla sam do njega u pesak, a on je očekivao neku ekipu: "Idem ja sada da igram fudbal, a ti se malo sunčaj, vidi kako si mi bela." E, kad je već rekao to prisvojno "si mi bela", pomislila sam odmah: "Oženi me, vodi me kući"! Za razliku od njega, ja sam gledala kako on igra fudbal, misleći, da - ako je neki bezveznjak - da ga više i ne pogledam. Ali, čak i glavni Maradona je tog dana mogao da dode kod Đorđa po neke lekcije iz fudbala.

- Posle mi je priznao da mu tako nikad nije išlo u životu. Ja sam bila potpuno fascinirana. On na prvi pogled ne deluje kao frajer, onako gabaritno, ali ima strašno urođenu ravnotežu, dobru motoriku i nema suvišnih pokreta. Vrati se on do mene, i tu zapodenemo razgovor, dok odjednom ne primetimo da više nema nikog na Štrandu. Dođemo do parkinga, vozio je golfa, jos pamtim registraciju 160-209, poveze me do Studentskog doma, i pošto smo pričali o filmu "Kazablanka", on je otvorio kasetu i izvadio bedž sa Hemfrijem Bogartom. Naravno, imam ga i dan-danas. Od samog starta osećala sam strahovitu zaštićenost s njim, posedovao je divnu kavaljersku crtu koja razoružava svaku ženu.

Privatna Arhiva

Osećala sam se zbrinuto pored njega, prvi put me nisu progonili duhovi prošlih vremena, puni neizvesnosti i teskobe. Slagali smo puzle, uvek mi je davao zadnji pazl da završim sliku, prethodno ga sakrivši. Ja sam jedino želela da on dođe, da me zasmeje i da se mi ljubimo. I došao je. Iz džepa je ponovo izvukao bedž, ovog puta sa svojom fotografijom, dvogodišnjeg Đoleta, na kojem je sam hemijskom olovkom napisao: "Želiš li još jedno?"...

Sve je bilo kao u pesmi, jer – ipak je to neponovljivi Balašević. I sam način prosidbe bio je romantičan. Otišao je na more u Rovinj, tamo sreo tamburaše lepog Jovice, pozvao Olju telefonom u jedan sat iza ponoći, a ona je sa druge strane žice uz salve smeha odslušala Đoletovu omiljenu pesmu: "Dano, Dano, pile moje malo, alaj smo se zavadili rano".

Onda je on uzeo slušalicu i pitao je da li hoće da se uda za njega. Opet se nasmejala i odgovorila da ne zna, ipak je on daleko, ali da bi svejedno volela da ga vidi. Na to je čuveni kantautor seo u kola i već ujutro je iz Rovinja stigao u Zrenjanin. Zaustavio ga je i policajac kod Žablja, a ostalo je istorija, zapisana u pesmi "Provincijalka". Odmah su se venčali. Petar Đorđević