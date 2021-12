Studentska soba br. 212: Posle 40 godina Olivera Balašević na mestu na kom je počela njena ljubav sa Đoletom

Olja i Đole Balašević ljubav za ceo život, i više od toga. Čuveni Panonski mornar voleo je samo nju Oliveru. Jedna od najlepših ljubavnih priča koju Jugoslavija pamti prekinuta je 19. februara 2021. godine, a započeta davne 1979., baš na ovom mestu.

"Pogled sa prozora studentske sobe br. 212... Posle četiri decenije", otkrila je Olivera i pokazala da se posle 40 godina vratila na mesto ljubavi, mesto gde je počela njena ljubavna priča sa čovekom kome je poklonila ceo svoj život.

Naime, dok je Olivera Balašević, studirala i živela u studentskom domu u Novom Sadu, Đole je pod njenim prozorom često pevao, a veliku ljubav nisu krili.

Na studentskoj sobi u kojoj je mlada Zrenjaninka Olivera tada živela, danas se na ulaznim vratima nalazi pločica “Dok ona ne sleti niz hodnik studenjaka… Olja i Đole Balašević, 1. juni 1979.” Jer baš tu počela je najlepša ljubavna priča… Instagram printscreen

– Majka je veoma teško emotivno proživljavala što odlazim u Novi Sad i što ću biti sama, čak mi je predlagala da nađem nekog momčića. Imala sam cimerku Vesnu iz Čačka. Upoznala sam mnogo ljudi sa kojima sam i danas u kontaktu – rekla je Olja Balašević u jednom intervjuu.

Uskoro se u njenom životu pojavio Đole i njen studentski život slio u pesmu “Provincijalka”. Instagram printscreen

– On je tvrdio da je ta pesma vezana za ovu sobu. Ja znam da sam za stolom čitala beleške sa predavanja, spremala ispit i gledala često kroz prozor čekajući kada će se pojaviti. Tada mobilnih telefona nije bilo, pa je Đole zviždao pod prozorom. Kada bih čula njegov zvižduk, brzinom svetlosti bi strčala kroz hodnik da ga vidim, tako da je ta pesma to na vrlo lep način ispričala – govorila je Olivera, koja se posle četiri decenije vratila u studentski dom i to povodom snimanja emisije autorke i voditeljke Tanje Peternek. Instagram printscreen