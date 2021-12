U prodaji je praznični dvobroj vašeg omiljenog magazina o poznatima!

HELLO! 713 je od petka 31. decembra na kioscima!

PIJA I PATRIK PIJAR, vlasnici najznačajnije srebrnarnice u Francuskoj, pozivaju nas u kuću iz bajke na čuvenoj hodočasničkoj ruti duž Sene

STEVAN I UNA PIALE otkrivaju koliko je devojčica po imenu Rosa osvežila njihov život i kako im je pomagala dok su kitili jelku HELLO!

JANA MILIĆ-ILIĆ, poslednjeg dana decembra ugledala je svet, a ovog puta tortu krasi okruglo četrdeset svećica HELLO!

SINTIJA NIKSON o važnim životnim promenama kroz koje prolazi njena Miranda i porukama skrivenim u nastavku kultne serije

JASNA ĐURIČIĆ o velikoj ulozi i još većem priznanju, preseljenju u Beograd i omiljenoj aktivnosti za koju uvek pronalazi vreme HELLO!

FUDBALERI PARTIZANA, godina iza njih bila je puna uspeha, a nema razloga da takva ne bude i nova

DRAGANA DABOVIĆ, u novogodišnjoj priči lepoj glumici i maloj Bjanki pridružio se muški deo tima – njen partner Milan i petomesečni Noa

JELENA KARLEUŠA o novim ciljevima, večnoj gladi za uspehom i dokazivanjem, i planu od kojeg nikad ne odustaje − da osvoji svet HELLO!

SVET U SLIKAMA

STYLE & LIVING

GET THE LOOK Večni sjaj metala

LEPOTA Opojno i opasno

MODA Party ikone

KUVANJE Magija praznika

GODIŠNJI HOROSKOP

HOROSKOP

TRAVEL Dolomiti

HELLO!