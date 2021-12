Vlade Divac na komemoraciji otkrio i rasplakao sve: Da nije bilo Mrke, ja danas ne bih imao ćerku

Vlade Divac održao je danas potresan govor na komemoraciji Milutinu Mrkonjiću. On se posle predsednika Aleksandra Vučića i Ivice Dačića obratio prisutnima i otkrio veliku istinu, koja je njegov život zauvek promenila.

Naime, da nije bilo Milutina Mrkonjića, Ana i Vlade Divac danas ne bi imali usvojenu ćerku Petru.

Ata Images

- Mrka i ja smo bili na dve suprotne političke strane. Naši politički stavovi su se toliko razlikovali, ja sam radio sve što je u mojoj moći da njegova partija ode sa vlasti. To izgleda kao da smo bili najveći neprijatelji, a nismo, bili smo prijatelji. Sve ostalo smo imali zajedničko. Lažni ljudi me više ne iznenađuju, ali lojalni da. Mrka je bio lojalan. Nikada nisam sreo čoveka a da mi nije pričao kako je njemu Mrka pomagao. Na vrhuncu svoje moći je koristio priliku da pomaže ljudima. Zahvaljujući njemu uspeli smo da usvojimo ćerku. Mrka je uspeo da nas spoji sa našom ćerkom, nikada mu to nećemo zaboraviti. Kada je Milošević pao ja sam ga zvao i pitao da li mu nešto treba. Rekao je meni ništa, ali ako se meni nešto desi, obećaj da ćeš brinuti o mojoj porodici - rekao je Divac i rasplakao sve prisutne.

ATA Images