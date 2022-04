Ove godine sve je drugačije: Praznik u domu Ane Bekute bez Milutina, jednu stvar pevačica ne želi da prekine

Ana Bekuta Uskrs prvi put obeležava bez Milutina

U domu pevačice Ane Bekute poštuju se tradicija i običaji koje je ona naučila od svoje bake, a sada ih prenosi na unuke Sonju i Branka.Prvi put Ana Bekuta Uskrs obeležava bez voljenog partnera Milutina Mrkonjića koji je preminuo krajem novembra prošle godine.

Mirko Tabašević

"Milutin se radovao farbanju jaja kao dete. Upravo vam to želim - dečju sreću ovog Uskrsa. Hristos Vaskrese", napisala je Ana na Instagramu i objavila fotografiju sa unucima i Milutinom od prošle godine.

Ana Bekuta proslaviće uskršnje praznike sa porodicom. U domu slavne pevačice već je tradicija da ona zajedno sa unukom Sonjom farba uskršnja jaja.

- Praktikujem da svake godine za Uskrs pripremam praznični ručak za porodicu. Sonja i ja zajedno farbamo jaja, nas dve smo zadužene za taj deo. To je već postalo tradicija - rekla je Bekuta svojevremeno za domaće medije.

Ana Bekuta Uskrs posebno voli

Praznični dani Anu uvek asociraju na period kada je bila dete. I tada je poštovala sve običaje.

- Mene svaki veći praznik vezuje za detinjstvo. Sećam se da je u mojoj porodici baka, očeva majka, bila zadužena za poštovanje običaja. Ona nas je učila kako se boje prva jaja. Tada se to radilo u lukovini, ali evo i danas se sve više vraćam tome. Baš ta lukovina mi je asocijacija na detinjstvo, na moju baku. Naravno, i odlazak u crkvu. Na jutarnjoj službi učili smo da recitujemo crkvene pesmice, pa smo dobijali bombone za to. To je bilo šezdesetih godina, Srbija je tada bila poprilično siromašno društvo, ali naša crkva je uvek nalazila način da na velike praznike obraduje decu slatkišima - rekla je Ana.