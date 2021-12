Komemoracija Milutinu Mrkonjiću dokaz koliko je njegovo srce bilo veliko: Uplakana Ana u prvom redu, sin i unuci se ne odvajaju od nje

Komemoracija Milutinu Mrkoniću održana je danas u centralnom holu Doma Narodne skupštine. Nekadašnji ministar i uvaženi političar preminuo je 27. novembra u 79. godini života u bolnici u Beogradu. Uprkos naporima lekara,izgubuo je svoju najvažniju bitku i iza sebe ostavio neutešnu dugogodišnju partnerku Anu Bekutu kao i zakonitu suprugu Draganu Dašu Mrkonjić.

Komemoracija Milutinu Mrkonjiću okupila je ugledne političare, porodicu i prijatelje

Komemoracija Milutinu Mrkonjiću otpočela je u 11 sati, a među prvima stigao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji se upisao u knjigu žalosti. Ubrzo zatim stigla je i Milutinova sestra Nada, kao i ostali članovi porodice i Milutinovi saradnici. Ata Images

Ubrzo nakon Mrkoniićeve sestra došli su i voditeljka Sanja Kužet, Gordana Šaulić sa sinom Mihajlom, Saša Popović sa suprugom Suzanom, trubač Dejan Petrović, Ivica Dačić sa sinom i snajom, predsednik Srbije Aleksandar Vučić, ministar Momirović, Nenad Popović, ministarka Maja Gojković, Milorad Vučelić.

Posle njih došla je i političareva dugogodišnja parterka Ana Bekuta, sa sinom Igorom Polićem i unucima, koji nisu mogli da sakriju suze, nemi od bola. Ata Images

Minutom ćutanja je odata počast preminulom narodnom poslaniku, a onda je prikazan film o životu Mrkonjića.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se prisutnima i rekao da je Mrkonjić imao nešto izuzetno, drugačije i različito.

- Imao je neverovatnu energiju i fantastični šarm. Kada bismo se svađali i oštro prepirali, rastajali smo se sa osmesima. To je samo u njegovom slučaju bilo moguće. Nisu njegove funkcije bile važne, on je bio mnogo važniji od mesta koje je zauzimao. Kao direktor CIP-a okupio bi sve direktore. Ono što je kod mene izazivalo divljenje, i to je vreme neponovljivo, u smislu snage i energije čoveka. To je bilo užasno teško vreme, završila se agresijia. Niko ni tada nije poštovao znanje i trud. Mrka je to radio bez para. Kako je on njih privoleo. Da im kaže radite i gradite bez para, i oni ljudi rade po 6 meseci - govorio je Vučić i dodao da je u poslednjih godinu dana dobio više saveta od Mrkonjića.

Predsednik Skupštine i SPS Ivica Dačić u suzama je rekao da mu je teško da drži govor, ali da mora.

- Skup na kom se opraštamo od našeg Milutina je državna komemoracija. To je najbolji način da se poslednji put pozdravimo s ovim velikim čovekom. Bio je i komunista i socijalista, i inženjer i košarkaš i drug i gospodin. Bio je najveći drug među gospodom i najveći gospodin među drugovima. Moram da kažem, bio je najveći graditelj ove zemlje. Ne postoji ništa što je moglo da bude na prvom mestu, čak ni njegova porodica. Život Milutina Mrkonjića je život ove zemlje i to onaj najbolji deo - rekao je Dačić sa suzama u očima.

Nakon Ivice Dačica obratio se i proslavljeni košarkaš Vlade Divac.

- Mrka i ja smo bili na dve suprotne političke strane. Naši politički stavovi su se toliko razlikovali, ja sam radio sve što je u mojoj moći da njegova partija ode sa vlasti. To izgleda kao da smo bili najveći neprijatelji, a nismo, bili smo prijatelji. Sve ostalo smo imali zajedničko. Lažni ljudi me više ne iznenađuju, ali lojalni da. Mrka je bio lojalan. Nikada nisam sreo čoveka a da mi nije pričao kako je njemu Mrka pomagao. Na vrhuncu svoje moći je koristio priliku da pomaže ljudima. Zahvaljujući njemu uspeli smo da usvojimo ćerku. Mrka je uspeo da nas spoji sa našom ćerkom, nikada mu to nećemo zaboraviti. Kada je Milošević pao ja sam ga zvao i pitao da li mu nešto treba. Rekao je meni ništa, ali ako se meni nešto desi, obećaj da ćeš brinuti o mojoj porodici - rekao je Divan i rasplakao sve prisutne.

Sahrana će biti u 15 časova u Aleji zaslužnih građana na beogradskom Novom groblju.