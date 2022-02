U prodaji je novi broj vašeg omiljenog magazina o poznatima!

HELLO! 719 je od petka 18. februara na kioscima!

RIČARD MIŠAAN, u društvu supruge Marsije, otvara nam vrata svog njujorškog doma, autentične i impresivne umetničke galerije na Petoj aveniji

DŽENIFER LOPEZ I BEN AFLEK, ceo Holivud gori od njihove ljubavi, koja će, veruje zanosna glumica i pevačica, ovog puta potrajati HELLO!

ANA BUČEVIĆ I MARKO NIKOLIĆ, ona je iz Splita, on je iz Niša, žive u Beču, a svadbeno veselje priredili su u Beogradu za koji su duhovno vezani

INSIDE STORY

SARA JOVANOVĆ sprema se za ofanzivu na Evropu uz pomoć zgodnog Slovenca koji joj je osvojio srce

SEDAM DANA

DŽULIJA ROBERTS, tajna duge ljubavi i uspešnog braka krije se daleko od Holivuda, kaže večno zgodna žena

SNEŽANA PANTIĆ, legendarna karatistkinja izgubila je samo jednu borbu – opaka bolest bila je jača HELLO!

ANA I VLADE DIVAC posle nedavnog incidenta okončali su dugogodišnje prijateljstvo sa Nišom Saveljićem HELLO!

AMMAR I DENI MEŠIĆ, zahvaljujući igri sudbine, a i istoimenoj seriji, zgodni glumci podelili su ekran i preko noći osvojili ženski deo gledališta

INSIDE STORY

SANDRA SILAĐEV o humoru i sarkazmu koji život čine lakšim, opštoj sluđenosti, globalnoj zbunjenosti i ljubavnim sastancima posle četrdesete

SVET U SLIKAMA

STYLE & LIVING

GET THE LOOK Nikol Kidman

LEPOTA Puderi – moćna baza

MODA Obuća u trendu

DUH I TELO Moć zvuka

KUVANJE Orijent ekspres

KULTURA I ZABAVA

HOROSKOP

TRAVEL Sabi Sends



