Bol koja ne prolazi: Ana Bekuta objavila nikad viđene fotografije Milutina Mrkonjića, od njenih reči i kamen bi zaplakao

Ana Bekuta i Milutin Mrkonjić voleli su se čitavu deceniju

Pre dve godine srpski političar i narodni poslanik Milutin Mrkonjić izgubio je najveću životnu borbu, a njegova smrt najviše je pogodila Anu Bekutu, koja je provela deset godina uz njega. Instagram

Neutešna pevačica održava sećanje na pokojnog partnera na svom Instagram profilu, i deli najsrećnije zajedničke trenutke uz posvete koje uvek teraju suze na oči. Bekuta je danas objavila nikad viđene fotografije svog dragog, povodom prvog memorijalnog turnira koji se održava u njegovu čast.

- Znate kako mnogi kažu: "Bio sam sjajan košarkaš dok se nisam povredio"? E, samo je Milutin Mrkonjić to govorio i govorio istinu. Život ga je vrlo rano odvojio od košarke, ali on je do kraja svog života obožavao košarku i sve naše mlade igrače gledao kao svoju decu. Ove fotografije je čuvao kao najvrednije blago do kraja svog života. Zato mi je beskrajno drago da mogu da najavim i podržim turnir koji nosi njegovo ime. Prvi Memorijalni turnir “Milutin Mrkonjić” održaće se 08. i 09. jula na sportskim terenima Ade Ciganlije u organizaciji Fondacije “Svetozar Marković”. Sav prikupljeni prilog doniraće se u humanitarne svrhe, a svi zainteresovani mogu dobiti vise informacija na instagram nalogu - napisala je pevačica.

Bekuta i dalje deli fotografije iz nekih lepših vremena, kada je uživala u ljubavi sa svojim Mrkom, i na taj način nosi se sa bolom koji, čini se, nikada neće proći. Tako je skoro na Instagramu objavila njihovu zajedničku fotografiju uz emotivnu poruku.





- Znam ko je danas u nebeskoj kafani. Prošla je 81 godina otkako si zauvek ulepšao planetu. Počivaj u radosti - napisala je pevačica uz njihovu staru fotografiju sa veselja na kojoj je stoji nasmejana pored njega.