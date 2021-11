Prva ispovest Danijele Martinović o raskidu sa Grašom: Najopasnije je ostati u vezi zbog straha

Danijela i Grašo raskinuli, tek sada pevačica otvorila dušu

“Ne možete izbeći trenutak koji je neizbežan”, najnoviji je citata Danijele Martinović, hrvatske muzičke zvezde za koju je dvadesetšestogodišnja emotivna veze sa Petrom Grašom lepa prošlost, te s puno optimizma gleda u budućnost, spremna na novi početak u pedesetoj.

U ekskluzivnoj ispovesti za hrvatsku “Gloriju”, splitska pevačica prvi put otvoreno govori o svom ljubavnom životu i otkriva kako se nosi sa svim što se poslednjih meseci događalo u njenom životu.

Luka Šarac

- Ljudi najčešće očekuju dramatičnu priču jer je nepisano pravilo da se veze završavaju dramatično. Ali kada je uz tebe osoba koju poštuješ i ceniš, onda je razlaz još neshvatljiviji. No, istina je da se svako razvija sopstvenim tempom. Dogodi se da neke stvari, koje su nam bile bitne, s vremenom postanu gotovo nebitne, što i nas same zbunjuje, a počnu da nam zaokupljuju i raduju neke druge, za koje nismo ni slutili da bi mogle da postanu epicentar našeg života. Kada se to dogodi u vezi, najpoštenije i najiskrenije je da svako nastavi da se razvija u svom ritmu i u svom smeru. Ako se odluka donese u pravom trenutku, obostrano poštovanje i zahvalnost ostaju. Mislim da je najgore i najopasnije ostati u vezi zbog straha ili obaveze. Tada se veze završavaju s gorkim ukusom u ustima. Neophodno je slušati svoj unutrašnji glas jer tada nema lošeg scenarija ni za koga. U dubinama je mir koji je uvek prisutan bez obzira šta se na površini događa, a ta dubina zajednička je svima i ona puno bolje od nas samih zna šta je najbolje za sve. Kada s ovom vremenskom distancom pogledam preko ramena u svoju prošlost, jasno vidim da su mi sve najteže situacije otvorile neverovatno lepe smerove, o kojim ni u ludilu ni u snu nisam maštala – ispričala je Danijela za hrvatski magazin.

Na pitanje da li je spremna da joj trenutni mir uzburka bura ljubavi, hrvatska muzička zvezda u svom maniru odgovara:

- Život je neverovatan, pun iznenađenja, a ljubav mu je vezivno tkivo pa kako bi onda moglo da se živi bez ljubavi? Ja je neprestano vidim i osećam.