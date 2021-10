Raskid joj je teško pao: Danijela Martinović otkrila zašto se ona i Petar Grašo nikada nisu venčali

Petar Grašo i Danijela Martinović jedno drugom nikada nisu rekli „da“

Posle raskida dugogodišnje veze sa koleginicom Danijelom Martinović, Petar Grašo uplovio je u nove ljubavne vode. Ubrzo smo saznali o kome je reč – mlada pevačica Hana Huljić, takođe Splićanka, ćerka hitmejkera Tončija Huljića. No, prve zajedničke fotografije nisu snimljene negde na moru, već u Zagrebu, kojim su se prošetali držeći se za ruke i ne ostavljajući mnogo mesta sumnjama.

Petar Grašo i Danijela Martinović - Ljubav ne odustaje

Samo nekoliko dana pre nego što se saznalo da se poznati par posle 24 godina veze rastao, Danijela je objavila novu pesmu simboličnog naziva „Ljubav ne odustaje“, koja kao da govori o raskidu i izgubljenoj ljubavi.

„I da ne svane dan, i vreme da stane, da zaustavim svet, sve četiri strane, da razmaknem more, oluje smirim sve, ništa ne vredi kad nema te. Više nisam ti san, al' daj mi malo nade, biću sena senama, da te netko ne ukrade. Možda dogodi nam se, možda krene nabolje, ljubav ne odustaje, nepobjediva je!“

Budući da su zajedno proveli gotovo dve i po decenije, i da su oduvek važili za jedan od najskladnijih parova, ponovo je aktuelno pitanje kako to da se nikada nisu venčali. Danijela je na ovu temu svojevremeno ispričala:

‒ Mislim da je to kliše, fioka u koju nekako svi pokušavaju da te uguraju, teško mi je da govorim o tome, mi smo već godinama u vezi. Samo živimo svoju ljubav i želimo da je držimo dalje od medija i javnosti. Čim obučem nešto belo, mediji to proglase venčanicom. Nekad me je to živciralo, ali sada već znam od koga i šta mogu da očekujem, pa sam spremna kao GSS. Zapravo, stvar je vrlo jednostavna, nećemo se venčati i to je naša konačna odluka. Sama pomisao na to kod mene izaziva klaustrofobiju, sve drugo je lepo i slobodno. Oduvek sam volela da budem hrabra i drugačija, da se ne uklapam u standarde. Raduje me što sam sama sebi verna.