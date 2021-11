Obraćam se svom nerođenom detetu: Danijela Martinović ogolila dušu, ispovest o neostvarenom majčinstvu će vas slomiti

Danijela Martinović na sceni se pojavila početkom devedesetih, kada je zamenila Ljilju Nikolovsku na mestu pevačice grupe „Magazin“. Iza nje su i uspešna solo karijera, i mnoštvo hitova, i bezbroj koncerata, ali, kada se pomene ime simpatične splitske pevačice, nekako se obavezno tu pojavi i Petar Grašo. Čak i sada, kada više nisu zajedno. Jasno nam je da je priča dugo trajala, sa 24 godine možda i predugo za šou-biz uslove.

Zašto su se rastali i kako je moguće da sa tolikim stažom nikada nisu ozvaničili ljubav, samo su neke od tema i pitanja koje se iznova oživljavaju i stavljaju pod lupu.

Srećko Rundić

Ponovo je aktuelna i Danijelina knjiga „Šalabahter života“ iz 2016. godine koju je svojevremeno opisala kao „mali povez ljubavi“.

U najemotivnijem delu pod nazivom „Neuručena pisma“ pop zvezda obraća se svom nerođenom detetu ‒ Mrvici, kako ga zove u stihovima.

‒ Majčinstvo je za mene prilično teška i lična tema, a, s druge strane, s obzirom na to da sam pevačica, vrlo je javna. Ponekad mi takvi naslovi o mom neostvarenom majčinstvu zvuče i izgledaju tako prostački i nekorektni. Zato sam u ranjivim trenucima emotivne ekspanzije počela da pišem, da pričam priču u jednom obliku u kome se obraćam nerođenom detetu, svojoj Mrvici. Znate, one duge noći kada imate osećaj da nemaju ni početak ni kraj, osećaj da ćete ostati večno zaglavljeni u pukotini vremena. Želela sam da joj ispričam sve iz prvog lica jednine. Dete je moja velika želja, to nikad nisam krila, ali to se iz nekog razloga još nije dogodilo. Nisam odustala od toga da budem majka, ali sam isto tako prihvatila činjenicu da ću moći da budem sretna iako se to nikad ne dogodi – ispričala je Danijela.