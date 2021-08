Njemu je pre deset godina poklonila srce, ovo je partner Olivere Kovačević (foto)

Dečko Olivere Kovačević više nije tajna, evo ko je on

Ljubavni život Olivere Kovačević zanima sve. Lepa, zgodna, uspešna i godinama u srećnoj vezi. Identitet misterioznog gospodina, sa kojim je u ljubavi čitavu deceniju, vešto je čuvala, a njihova zajednička fotografija nije osvanula ni u jednim novinama.

‒ U novine dospevaju oni koji to žele, a ja nisam želela. Za to treba truda, ali je izvodljivo. Kad imate medijsko iskustvo, znate mesta na kojima su svi rado viđeni i “uslikani” - rekla je Olivera nedavno za HELLO!.

Miloš Nadaždin

Dečko Olivere Kovačević njena je velika životna podrška

Pre ste rekli da sa partnerom volite da pričate o muzici.

‒ Možda, u suštini, najviše pričamo o istoriji, koja je tu da vam ponudi odgovore na aktuelne dileme. Jednom, u mojoj emisiji, Jovan Ćirilov je na pitanje šta treba da zna svaki prosečan građanin, odgovorio: “Prvo treba da zna nešto o svojoj porodici, recimo kako su mu se zvali prababa i pradeda. Zatim, treba da zna nešto o ulici u kojoj živi – čije ime nosi, šta se u njoj desilo, ko je tu stanovao. Ukoliko nešto zna i o svom gradu – onda je natprosečan.” Zapamtila sam te njegove reči. Bilo bi zanimljivo pitati čak i starije članove porodice kako su im se zvale prababe i pradede, pa videti koliko njih znati da odgovori.

Ipak, emotivni izabranik Olivere Kovačević konačno je otkriven. Čelična lejdi godinama je, kako Story saznaje, u srećnoj vezi sa uspešnim političarem Borkom Stefanovićem. Ata Images