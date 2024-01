Donesite papire! Ovako je Olivera Kovačević prokomentarisala svoje tajno venčanje, istina je samo jedna

Udala se Olivera Kovačević, pisalo se svojevremeno

Olivera Kovačević poznata je kao Čelična ledi na našem medijskom nebu, ali to ne znači da u njenom privatnom životu nema mesta za ljubav. Naprotiv, pomoćnica generalnog direktora Javnog servisa već dugo je u vezi sa galantnim gospodinom a njihova ljubav cveta kao prvog dana. Instagram

Vešto je čuvala identitet svog voljenog, i u tome je bila toliko uspešna da čak nijedna njihova zajednička fotografija nije osvanula niti u medijima, ni na društvenim mrežama.

‒ U novine dospevaju oni koji to žele, a ja nisam želela. Za to treba truda, ali je izvodljivo. Kad imate medijsko iskustvo, znate mesta na kojima su svi rado viđeni i "uslikani" ‒ rekla je Olivera svojevremeno za HELLO!. Instagram

Čelična ledi godinama je u srećnoj vezi sa uspešnim političarem Borkom Stefanovićem, a u jednom trenutku pričalo se i da su vezu krunisali brakom.

Kovačević pre tri godine ekskluzivno za magazin "Hello!" otkrila je da li je stala na ludi kamen.

Pre mesec dana čuli smo da ste se "tajno udali", uz neizbežno "sto posto je tako".

‒ Aferim - kratko je rekla Olja.

Zamislite kako bi bilo zanimljivo kada bi postojali neki "Afroditini papiri" koji bi otkrili da ste ipak rekli "da"...





‒ Ako si novinar, onda si i istraživač. Donesite papire, pa da priznam! - zaključila je Kovačević. Boško Karanović