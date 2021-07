Vesna Dedić otkriva zbog čega je promociju knjige održala na mestu gde se pre dve decenije udala

Knjiga Vesne Dedić već je postala bestseler i važan rekvizit za letovanje

Vesna Dedić nas je odavno navikla da leto ne može da počne dok se na policama knjižara ne nađe njen novi naslov, a ove godine čitalačku publiku obradovala je romanom “Izgubila sam sebe” koji je, ističe, tri nedelje posle objavljivanja postao bestseler.

‒ Čitateljke mi pišu da je to moj najbolji roman, a rečenice koje sam napisala već su preplavile društvene mreže. To mi se ponavlja već 13. leto, ali priznajem da mi je ovog puta naročito važno. Posle godinu dana izolacije i tišine želela sam da ljudima poklonim nešto lepo i pametno. Sudeći po prvim reakcijama, uspela sam u tome. Zvučim hvalisavo, ali moram da pokažem radost ‒ kaže Vesna za HELLO!.

Napisali ste 13 romana, imali 13 promocija. Po čemu su poslednja knjiga i promocija za vas posebne?

‒ Zrelija sam i kao žena i kao pisac. Sa više hrabrosti i direktnosti napisala sam ljubavnu priču koja će devojkama i ženama pomoći da se vrate sebi, bilo da su se pogubile u ljubavi, poslu, roditeljstvu ili prijateljstvu. Ovogodišnju promociju poslednji gosti napustili su dok je nad rekom svitalo. S obzirom na to da sam je sama osmislila i organizovala, izgleda da i događaj poput književne večeri umem da napravim tako da sve, kao u romanu, puca od strasti i emocija. Valjda smo se posle korone svi uželeli radosti, pa sam je i ja više delila sa zvanicama, a oni su uzvraćali.

Knjiga Vesne Dedić nije slučajno doživela promociju na mestu gde se spisateljica pre dvadeset godina udala

Zbog čega ste roman predstavili na splavu na kome ste se pre dvadest godina udali?

‒ Pred matičarem sam stajala trudna. Lenka danas ima dvadeset godina. Nisam imala sreću da slavim dvadeset godina braka, ali sam srećna u kakvu devojku je izrasla moja ćerka i kakva sam ja postala posle svega lepog i tužnog što se dešavalo. Htela sam da se susretnem sa onom mladom Vesnom koja je stajala u venčanici i da joj kažem: “Bravo, vredelo je sve”. Htela sam da 150 zvanica književne promocije lumpuje kao što je lumpovalo 150 zvanica kada sam se udavala. Lenka je iz Holandije sve pratila preko video-poziva, a moji prijatelji, uz koje je odrastala, naručivali su joj pesme. O takvim trenucima, kao i o veri da ne moraš u mulj sa krokodilima kako bi uspeo, govori roman “Izgubila sam sebe”.

Da li je to mesto probudilo neka zaboravljena sećanja, koja mogu da posluže kao inspiracija za nove priče?

‒ Ne, ja niti pišem niti živim od sećanja. Više je probudilo snagu i dalo neke ideje za budućnost, za narednih dvadeset godina. Život je lep ako imaš dobre planove za sebe i dobre želje za drage ljude.

Koliko ima Vesne u knjizi simboličnog naslova?

‒ U svakom mom romanu kroz jedan ili više ženskih likova progovaram i ja onakva kakva jesam i kako razmišljam tokom tih godinu dana dok pišem. Na nekim stranicama junakinjama sam poklonila lepe trenutke koje sam ja doživela, likovima muškaraca poklonila sam rečenice koje su meni neki muškarci izgovarali ili pesme koje su mi pevali. Ja pišem društvene hronike, porodične sage i melodrame. Kradem isksutva i od sebe i od drugih, a najviše od čitateljki sa kojima sam u komunikaciji preko društvenih mreža.

Ko je bio prvi čitalac? ‒ Urednik romana Ivan Golušin je magistar književnosti i moj prijatelj. Ima dovoljno znanja, ali i drskosti i ljubavi da mi, kada pročita prvu ruku, ukaže na sve što nedostaje, ali i sve čime je zadivljen. Ipak, najviše poverenja imam u sud prvih nekoliko hiljada čitalaca ili kada mi prijatelji pošalju fotografije sa plaža gde na skoro svakom peškiru vidim moj roman.

