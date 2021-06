Velika ljubav! U novom romanu Vesne Dedić pojavljuje se on: Bio je to moj način da ga zadržim

Vesna Dedić - knjiga koja će oduševiti javnost

Kroz 13 romana Vesne Dedić prodefilovalo je mnogo junaka i junakinja, koji su uglavnom bili plod njene mašte. Povremeno bi se u tom zamišljenom svetu našle realne ličnosti poput Zorana Đinđića, kralja Nikole, kralja Petra Karađorđevića... U romanu „Izgubila sam sebe“, koji će objaviti 15. juna, poznata spisateljica setila se jednog posebnog muškarca. Mirko Tabašević

‒ Moji junaci odrastaju na Lionu i Dorćolu, gde je Džej živeo i ispustio poslednji dah. Jedna rečenica iz intervjua, koji mi je davno dao, bila je povod da se pojavi u nekoliko scena romana kao stvaran lik. Bio je to moj način da ga zadržim na Dorćolu uprkos tome što je zimus krenuo niz Cara Dušana ka Ruzveltovoj i na uglu sa Ulicom 27. marta skrenuo ka Aleji zaslužnih građana. Sinoć je orkestar u jednoj kafani svirao sve njegove pesme i bilo je potresno. Znam da bi i on zaplakao kad bi video koliko je mladih i lepih ljudi od stiha do stiha pevalo svaku njegovu pesmu. Ostao je „dete sreće“, što bi rekao Ognjen iz „Beogradskog sindikata“, bez obzira na to što je prerano svirao kraj utakmice.