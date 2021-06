Amerika priča o sinu Peđe Stojakovića: Od tate sam mnogo više naučio van terena, nego na njemu

Sin Peđe Stojakovića kreće stopama slavnog oca...

Andrej Stojković, sin jednog od najcenjenijih košarkaša s ovih prostora, nagovestio je da će krenuti putem tate Peđe. Donedavno se to ni po čemu nije dalo naslutiti, a onda je usledio turnir „Section 7“, na kome američki srednjoškolci imaju priliku da pred skautima i trenerima sa koledža pokažu šta znaju.

Add Peja Stojakovic's son, Andre, to the long list of NBA kids making me feel really old.



Things I forget about Peja:

4th in MVP voting w/ Kings

Averaged 19.5 PTS w/ Pacers

Career-high 42 w/ Hornets

Played 2 GMS w/ Raptors

Won a Championship w/ Mavs pic.twitter.com/y0yEgVT1Pu — David Astramskas (@Redapples2021) June 22, 2021

Andrej, koji je pre početka pandemije bio visok samo 180 cm, a košarku igrao bez velikih ambicija, za nešto više od godinu dana izrastao je u mladića visokog 198 santimetara, s rasponom ruku većim od dva metra. No, to nisu njegovi glavni aduti, već odličan šut sa raznih pozicija i vladanje drugim elementima igre. Videvši to, za njega su počeli da se interesuju koledži koji imaju vrhunske košarkaške ekipe, a kada su ga novinari pitali koji mu je savet dao otac, Andrej je odgovorio:

Sin Peđe Stojakovića - Tatina kopija

- Samo da dobro razmislim o svemu, da ne srljam. Od njega sam, inače, mnogo više naučio van terena, nego na njemu. Mnoge moje odluke su i donete zahvaljujući njemu kao uzoru, jer me je njegova radna etika oduvek inspirisala.

Koliko god bio uspešan, sigurno je da će Andreja košarkaški stručnjaci dugo porediti s ocem , koji je ostao zapamćen kao jedan od najuspešnijih šutera „NBA“ lige. S Dalasom je osvojio „NBA“ titulu, tri puta je igrao „Ol-star“ utakmicu, dva puta je pobedio na takmičenju u šutiranju „trojki“, a i dalje važi za jednog od najboljih igrača iz Evrope koji su igrali u „NBA“.