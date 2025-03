Sin Peđe Stojakovića tema dana, šokantna odluka mladog Andreja, svi se nadaju da nije istina

Sin Peđe Stojakovića Andrej uspešan je košarkaš i svoju karijeru gradi van granica Srbije. Talentovani 20-godišnji košarkaš, koji pruža fantastične partije na Univerzitetu Kalifornija, i o njegovim utakmicama dugo se priča. Instagram

Ali ono što danas prenose grčki mediji, u zemlji u kojoj je rođena njegova majka Aleka Kamila, sve je šokiralo. Poznati grčki portal "SDNA" i "Magic Euroleague" tvrde da je Andrej Stojaković, sin legendarnog srpskog košarkaša Predraga Stojakovića, odlučio da nastupa za reprezentaciju Grčke. Dakle, od toga da brani boje Srbije izgleda nema ništa.

Imao je mladi Stojaković tri pocije, kada je reč o izboru reprezentacije - Srbiju, zemlju iz koje dolazi njegov otac Peđa, maminu domovinu Grčku i Sjedinjene Američke Države u kojima je rođen. SDNA tvrdi da je na kraju izabrao Grčku.

Podsetimo, sjajnim partijama u dresu Kalifornije mladi as privukao veliku pažnju košarkaške javnosti u Americi. Andrej ima 20 godina, visok je 201 cm, a raspon ruku mu je 208 cm. Ljubitelji košarke ističu da izuzetno podseća na slavnog oca po svom mekanom šutu i već mu predviđaju uspešnu NBA karijeru. Photo by Thearon W. Henderson/Getty Images

Kada je krajem prošle godine sin Peđe Stojakovića upitan kakav mu je odnos sa ocem, bio je jasan.

- Otkad sam počeo za ozbiljno da shvatam košarku pre nekoliko godina, on mi je najveći kritičar. Cenim to od njega. Svi ti govore u čemu si dobar i šta dobro radiš, ali on… Čak i večeras, kada sam odigrao dobro, on će mi i dalje reći sve stvari koje sam pogrešno uradio, neće spomenuti nijednu dobru stvar. Tako me je podigao – govori mi da idem napred, veruje da mogu da budem bolji. Slušam ga - objasnio je sin Peđe Stojakovića.

Podsećanja radi, mladi košarkaš je i pre dve godine bio pred velikom i važnom odlukom da li će nastupati za reprezentaciju Srbije ili Grčke, s obzirom da mu je majka sa primorja. On je odlučio da će braniti plavo - bele boje te se to neprestano danima komentarisalo u našoj zemlji zbog čega nije hteo da se priključi timu Karija Pešića. Izgleda da se njegova odluka ni ovog puta nije promenila.