Velika ispovest Jelene Đoković: Novak je oduvek hteo da stoji na vrhu, a ja sam sanjala da budem uspešna žena iz senke

Ispovest Jelene Đoković, prva posle dugo vremena, za domaće medije

Supruga najboljeg tenisera sveta Novaka Đokovića Jelena, ne pojavljuje se često u medijima, pa su intervjui sa njom velika čast, ali i retkost. Zbog toga je njego gostovanje na televiziji "K1" u emisiji "Ko sam tebi i šta sam sebi" izazvalo veliku pažnju javnosti. Gledaoci su u jednom dahu odgledali emisiju, u kojoj je Jelena pričala o sebi, svojoj porodici, roditeljima, Novaku, kao i svim velikim životnim borbama.

Na samom početku Jelena je otvoreno pričala o svom odnosu sa decom, kao i koliko je roditeljstvo menjalo.

- Kada sam dobila decu poželela sam da im budem najbolji učitelj pa sam sebe doterala do stadijuma da štrebam kao luda na temu roditeljstva i psihologije odrastanja, razvoja mozga, razvoja emocija i između ostalog kroz tu moju strast sam sa našim timom u Novak Djoković Fondaciji razvila programe baš za roditelje poput mene koji žele da nauče više, koji žele da nauče od nekog ko ima više iskustva, ali da ne budu savršeni. Uvek su nas učili da deca treba da stoje na ramenima svojih roditelja, kao da treba da ih podignemo da budu još bolja, veća i uspešnija od nas. Ja sam udata za ličnost koja je zapravo već sada istorijska i ja sam mislila da kao majka treba da izmislim toplu vodu. Naravno to me je potpuno sludelo, ta misao, i dovelo do novog učenja. Dosta sam se menjala. Moje poteškoće su bile i te što sam želela da zaštitim decu, da im dam izbor da sami odluče da li žele ili ne žele da budu deo našeg javnog života koji je nužan kao posledica velikog uspeha, istorijskog uspeha koji je Novak postigao. Između ostalog moj muž možda nema takva razmišljanja, pa je trebalo naći kompromis. On je odrastao u uslovima gde je sanjao da bude voljen, viđen, da stoji na vrhu sveta, da svi znaju za njega, dok sam ja sanjala potpuno drugačiji san. Ja sam želela da budem uspešna žena iz senke.

printscreen "K1"

Na pitanje kakav je Novak otac, Jelena je imala samo reči hvale.

- Novak je stvarno divan otac i jako to dobro radi, ali njegov kapacitet za tu vrstu koncentracije koju deca zahtevaju je limitiran jer on ima previše obaveza i u tom kontekstu mislim da smo jako dobar tim zato što je meni veliko zadovoljstvo da budem tu i imam pomoć. Mi vrlo dobro znamo šta su Novakove potrebe i sve se mi uklapamo u te potrebe. To je manje glamurozno reći ali je istina i Novak je toga svestan. I njegovi roditelji i njegova braća, mi smo svi podređeni tom velikom uspehu, svetskom uspehu - rekla je Jelena i dodala koliko joj putovanja zbog Novakovih nastupa prijaju.

- Nedavno smo imali konverzaciju zašto ne putujemo više sa njim. Deca su porasla, žele da imaju drugare, žele da idu u svoj vrtić, da imaju svoje rutine, svoj poznati parkić, poznate lokacije i da znaju gde su. Njima je zanimljivo da odu na nedelju ili dve negde, međutim dinamika našeg putovanja je uglavnom takva da mi poznajemo hotelske sobe, poznajemo put do teniskih terena i poznajemo lokalne parkiće mesta u kom smo. E sad, neko je više sposoban da se regeneriše u tom svetu. Novak je neko ko je odrastao sa tim intenzitetom "brejk lopta, meč lopta, brejk lopta, meč lopta", ali mi se umorimo gledajući, mi promenimo kanal da se odmorimo. On je u tome non-stop, on kada se vrati kući gleda na Youtube-u i analizira šta se dešavalo u nekom drugom meču, koji je sledeći protivnik, šta konkurencija radi, on je vrlo posvećen i veliki je profesionalac. I ja sam to živela pre nego što su deca došla, a ovo je nova priča koju ja pokušavam da uhodavam i još uvek to manje uspešno radim nego što bih volela u smislu da se umaram mnogo od putovanja i insistiram da putovanja budu ređa kako bi bila kvalitetnija - iskreno je navela i naglasila da Nole nikako ne voli da gubi. printscreen "K1"

- Novak ne voli da gubi, ko voli da gubi. Ali je stvarno postao dobar u tome, ja nisam dobra u tome zato što znam koliko se on trudio i užasno mi je krivo. Mnogo sam plakala posle njegovih propuštenih šansi, a opet nisu propuštene jer je svaku iskoristio na najpametniji mogući način i briljirao nakon toga.

Ispovet Jelene Đoković - Ne možemo reći da je Monako baš naš dom

Već dugo se spekuliše da će porodica Đoković napustiti Monako, a supruga našeg najboljeg tenisera otvoreno je pričala na tu temu.

- Moj dom za sada je bio u Monaku, ali ne znamo da li možemo baš da kažemo da je to naš dom. Prethodne dve godine smo proveli dosta vremena ovde u Srbiji, tako da je i ovo dom. Mislim da mi je dom i u inostranstvu zato što su moji roditelji sa mnom i moja sestra je sa mnom, moj muž i deca, dom je tamo gde smo mi, ali ne u hotelu (smeh). Meni treba jedan dom, mislim da mi treba jedan dom, ali mi to ne možemo da ispunimo, moramo da budemo na više lokacija jer nas život prosto ne vodi samo na jednu stranu.

Roditelji su joj velika podrška, naročito otac.

- Najviše računa o meni vodi moj tata, i moja mama iz senke, da nema nje koja to sve podržava on ne bi mogao da bude uvek moja podrška. On je moj anđeo, melem za dušu, vodim ga svuda sa sobom, sve što ja teško shvatim on meni to napravi kao pesmu. Kada je Tara imala dva meseca, Novak je otišao na mesec dana u Australiju, ostala sam sama, bez ičije pomoći u Monaku, i zvala sam tada tatu i rekla kako ne mogu sve ovo sama. On je tada dao otkaz i došao. Od tog momenta pevamo dok se bavimo decom, objašnjava mi da ne mora sve da bude tako profesionalno, a ja sam sve ovo doživela previše profesionalno. Previše sam se unela u ulogu toga da sam žena nekog najboljeg u nečemu. Vrlo sam zahvalna na tome što sam ja Novakova životna partnerka i on je zahvalan. Ali sam mislila da moram da budem nešto posebno, a ne samo Jelena, a on me voli baš samo kao Jelenu.

printscreen "K1"

Jelena Đoković kao najveći oslonac Novaku u njegovoj karijeri

- Novak i ja smo 14, 15 godina zajedno i veoma smo slični, strastveni smo, jedno drugom smo jako veliki oslonac. Meni su prirodno u ruke pale uloge koje su imale za cilj da njemu olakšaju prodor ka vrhu i dobra stvar je ta što sam ja pronašla priliku u svemu da učim i rastem. A on je iskoristio tu moju radoznalost da sebe rastereti da bi mogao da se fokusira na ono što je njemu najneophodnije. Ja doživljam da sam jedna vrsta aerodroma koji prima letove, prima informacije, daje direkcije isključivo vođena onim šta Novak želi i onim šta ide u njegovu korist tako da vodim njegove timove, u smislu komunikacije, njegovog nacionalnog i globalnog PR-a i njegovih marketiških aktivnosti. Ja sam to studirala i radila sam sa ljudima koji su mnogo iskusniji od mene i od kojih sam puno učila. Moja prednost je bila što sam jako dobro poznavala Novaka, pa sam mogla doslovno da prenesem njegovu reč, a da on ne mora time da se bavi, i da budem ta koja nadgleda da se sve sprovede do kraja kako je on zamislio. On sve što govori govori iskreno, ja mu samo kažem kada treba da sačeka pravi trenutak da kaže stvari koje žele. Ne može svako da ga razume uvek. Ovde u Srbiji će ga razumeti za određene stvari, u inostranstvu za druge. Sačekati pravi trenutak, to je bitno, kao što ne troši svoju energiju na prvom meču već na finalu. Njegov tim je skoncentrisan da on apsolutno briljira kada treba. To je i moja uloga.

Kako je Jelena postala vegan? - Interesanto je da sam prvi put saznala za veganstvo kroz post. Postoje datumi koje naša vera nalaže kada treba da iščistimo telo i duh kako bi mogli bolje da živimo. Ja mnogo volim zdrav život, volim tu energiju koju mogu da nosim kroz sve što radim. To se produbilo na fakultetu kada me je prijatelj provodio kroz kampus u Milanu, pokazivao domove za studente i to koji bi potencijalno mogao da bude moj, jedan se nalazio pored kantine gde bi trebalo svi koji smo na stipendiji da jedemo. Taj dom je bio najjeftiniji, oko 150 evra mesečno što je meni u tom trenutku bilo super. Nije to naravno bilo najbolje rešenje jer nemaš svoj toalet, deliš sobu, deliš kupatilo sa nekim, ali bilo je bitno koliko košta. I onda je on meni rekao ne brini, ovde sam ja, ovde je bila moja sestra, ali je ona umrla ovog leta. Kako mi je objasnio, vezala su joj se creva. Ja sam se tada zaledila, odmah sam u glavi imali sliku kako je ona živela u ovom domu i jela u ovoj kantini, odmah sam to povezala sa ishranom. Počela sam da razmišljam kako da preživim tri godine jer nisam imala novca da jedem u ne znam kakvim restoranima, a nisam ni živela u domu gde imam kuhinju. Tako da je veganstvo krenulo iz muke (smeh). Mislim da se ljudi posvete zdravijem načinu života onda kada im dijagnostikuju nešto. Sa veganstvom sam krenula i iz straha od bolesti. I to je najgori način da počnete i ne bih nikoga savetovala da bilo šta radi iz straha. Ja se trudim da to ne radim iz straha. Ja se nisam hranila skupom hranom tokom studentskih dana. Naravno, kasnije sam mogla da jedem skupu hranu zahvaljujući novcu koji imamo. Međutim, velika tranzicija se desila kada sam postala majka. Razmišljala sam tako da sam ja jedini izvor hrane svom detetu jer sam dojila i nisam želela da se oslanjam ni na šta drugo i onda sam razmišljala kako da to mleko bude najbolje na svetu. Mene su svi putevi vodili u tom zdravom pravcu i ja sam zahvalna na tome, ali pitanje je da li ću do kraja života biti vegan. Hrana koju mi jedemo svakodnevno je inflamatorna. Mi živimo jako stresan život, naše varenje je otežano ako jedemo tešku hranu, naša engergija pada, uspavani smo, svima se to desi kada imaju jako obilan obrok. Ja sam posmatrala i svoje telo, zašto bi se meni već u 11 ujutru posle cele noći spavanja dešavalo da sam umorna. A to mi se ne dešava kada jedem voće ili neku laganu hranu. Novak je još veći perfekcionista, on još bolje zna svoje telo, njega ne može niko da natera na nešto što on ne želi. Novak nije postao vegan pod mojim uticajem. Novak je najbolji na svetu, on je single champion, sam je na terenu, ne može njega neko da natera na nešto. Mi smo tim i to mi je jako bitno da kažem, nisam ja njega terala na nešto, niti je on mene. Zajedno smo sve istraživali. On je prvi krenuo na veganstvo. Ja sam bila veliki mesojed, i jako ga volim još uvek, ali ga ne jedem. Ja se dobro osećam i meni je to bio cilj, da nađem način kako da živim ovaj život budna, sa energijom, zdrava. Mi primenjujemo to i u našoj kući, a naša deca uvek imaju izbor.

printscreen "K1"

Na pitanje šta bi rekla Jeleni od 15 ili 16 godina, usledio je zanimljiv odgovor za sam kraj emisije.

- Čvrsto verujem da Jelena od 15 i od 16 i od 17 treba da napravi baš te greške i baš te uspehe. Zato što me je svaka vodila do sledeće skretnice, a čini mi se da sam na dobrom putu da budem okej sa svim. Često sam i u miru. Svoju ranjivost ne pokazujem često jer nema svrhu. Jer ljudi kažu: “šta, imaš sve što poželiš”, i to je okej, ja sam zahvalna, samo želim da budem još bolja i sebi i drugima i imam puno prostora da radim. Zahvaljujući mom detinjstvu i svim mojim iskustvima, i možda baš i ovom današnjem razgovoru ću nešto novo naučiti što će me dovesti na sledeću stanicu, jer ja stvarno želim da učim. Ne vidim razlog da sedim i ništa ne radim, a to mi je navodno zagarantovano jer imam novac. Ja se tome opirem, da taj novac mene ne zaustavi, i kaže: “sad ti lezi, sunčaj se i uživaj”. Ja baš to ne želim.