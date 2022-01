Nikad stresniji Badnji dan i Božić! Nole zarobljen u Melburnu, Jelena sa Tarom i Stefanom šalje snažnu poruku

Intervju Jelene Đoković privukao veliku pažnju

Njabolji teniser sveta Novak Đoković umesto da se nalazi na terenu i odrađuje naporne treninge pred Australijan Open, zatočen je u Melburnu. Naime, već više od 24h Noletu je onemogućeno da uđe u zemlju, a najnovije informacije kažu da sve do ponedeljka neće ni moći da bude deportovan u Srbiju, ako do toga uopšte dođe. Velika sramota i nepravda koja se Novaku događa podigla je ceo sve na noge, a kako mediji pišu Đoković je smešten u jednom od imigracionih centara Australije.

Njegova supruga Jelena, u velikom intervjuu za Kurir priznala da vreme praznika i Božić njena porodica obožava i da iako su putujuća porodica, veoma vode računa o starim običajima.

- Praznike smo do sada najčešće provodili na putu, u hotelu, jer Novaku sezona počinje već prvih dana januara. Zato nam je bilo bitno da na taj dan poštujemo tradiciju zajedništa i podrške članu kome je to najpotrebnije. Deca se baš raduju Božiću. Pitali su me da li će opet pijukati, izgleda da im je to bilo najdraže - iskreno je rekla Jelena i navela da su Stefan i Tara sada veći, pa je sve mnogo zanimljivije jer i sami učestvuju u pripremama. Instagram

Intervju Jelene Đoković šalje jasnu poruku

Na pitanje koliko joj je teško što javnost više zanima njen privatni život od onoga što radi za decu u Srbiji, Jelena je imala mudar odgovor.

- Nemam problem što javnost manje zanima šta radimo za decu u Srbiji zbog mene same. To i nije nešto o čemu pričam zbog sebe, već zbog bitnosti da se svi time bavimo kako bi promena i napredak bili brži. Zbog toga koristim svu pažnju javnosti koja je usmerena na mene ka tim društveno korisnim temama, malo staromodno, ali čini mi se da je to nekada i bili svrha javnih oglašavanja. Sve u svemu, prava mala borba s vetrenjačama u kojoj nema pobednika.

