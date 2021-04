Ekskluzivno: Prve fotografije Đokovićeve vile na Kosmaju, Elena se potresnim rečima oprostila od imanja

Novi dom Novaka i Jelene Đoković prava je oaza mira. Listi nekretnina u domovini porodica Đoković krajem prošle godine dodala je i jednu na Kosmaju. Luksuzna kuća nadomak Beograda donedavno je pripadala bračnom paru Karić. No, bivši par je posle razvoda odlučio da je proda, i to, kako se priča, za 2,9 miliona evra.

Dom iz snova, najkraće rečeno. Ne samo da odiše luksuzom, već po stilu gradnje malo podseća na klasične američke rančeve, ali sa pogledom na zelenu Šumadiju. Imanje je veliko, dvorište prostrano, tu su voćnjaci i povrtnjaci kojima je volela da se bavi prethodna vlasnica Elena Karaman. Bila je to, govorila je, bajkovita baza koja je podsticala kreativnost. Taman po meri Novakove supruge Jelene. A Elena je svojevremeno i kokošinjac uredila kao pravu vilu, sećamo se kristalnog lustera, uramljenih slika i natpisa “Welcome”.

Kada je o materijalu reč, u kući, čija površina iznosi četiristo kvadrata, preovlađuju prirodni – kamen i drvo. Komadi nameštaja imali su izraženu rustičnu notu, a posebnu draž davali su antikviteti.

Oaza u jednom od najlepših predela Srbije, u blizini glavnog grada, idealno je mesto za porodični odmor i meditaciju. Kosmaj poseduje neku posebnu energiju, smatra Elena Karaman, koja na istoj planini pravi novu kuću. Energija je, bez sumnje, potrebna i prvom reketu planete posle napornih turnira i putovanja, a ovde je ima u izobilju.

Bivša supruga Jugoslava Karića danas se, u svom stilu, oprostila od prelepog imanja na Kosmaju.

- Opraštanje od kuće koju sam nekada davno odsanjala i donela u stvarnost. Od zemlje na kojoj sam naučila toliko toga, koja mi je donela isceljenje, uvide i povezala me sa mojim autentičnim bićem i višom svesti. Mazile smo se, čuvale, ona mene, ja nju. Šaputale snove, prizivale i puštale u etar molitve... za lično i kolektivno dobro.

Bile smo jedna drugoj učiteljice, ona meni o cikličnosti bez kraja i početka, o večitom kvantnom sada, o svetovima izvan pojavnog, o kristalnim frekvencijama, elementalima i mom domu, onom u grudima koje kuca ritmom sazvežđa iz koga dolazim. A ja njoj o nestrpljenju, tugama i radostima, snovima manifestovanim i onim koji su večito ostali da se klackaju s one strane ispunjenja.

Zajedno smo inicirale mnoge žene spremne da zarone u dubine svog unutrašnjeg bezdana, u tajne ženskih misterija. Povezivale ih sa mesecom i mesečnicom, sa sobom i svime oko sebe u tantričkom ritmu slatkoće i mekoće života. I eto, to je naša priča. Ima ona i nekih setnih momenata - napisala je Elena na "Instagramu" i dodala:

- Eto, pre par dana Lepa i Juca, moje dve kozice, su zaspale. Onako duboko, kako biva kada duša odluči da ide u nebesku avanturu i da ne gleda unazad. Iste noći u isto vreme. Majka i ćerka. Ko će znati zašto. Nije im se išlo na drugo mesto. Kad već treba da menjaju okruženje, rešile da skoknu do zvezda.... i da se tamo nastane. Za sada. Do neke nove zemaljske priče. Ispratila sam ih kroz suze i osmehe. Kao sto me moja učiteljica Mama Zemlja davno naučila, vreme nije linearno i nema krajeva, svaki kraj je portal za neki novi početak. Kraj dana je početak noći i obrnuto. Kraj jednog godišnjeg doba početak je drugog, pa tako ciklicno u večnom sada. Zauvek - setno je završila Elena.