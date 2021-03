Novak Đoković ovako započinje svako jutro: Napitak koji će vam ojačati čitav organizam

Omiljeno piće Novaka Đokovića - iako svi očekuju da je to neki alkoholni napitak, sok ili nešto ,,loše" jer je i naš Nole čovek od krvi i mesa, ipak nije tako. Najbolji teniser svih vremena propagira zdrav i pravilan stil života pa samim tim i on živi na takav način.

U pitanju je sok od celera, Ovu biljku su i Egipćani koristili kao lek, a istraživanja su pokzala da je ovo povrće zaista odlična namirnica i izvor velike količine vitamina i minerala. U sebi sadrži vitamine K, E, C i B. Bogat je kalcijumom i folnom kiselinom, a ima i snažno diuretičko dejstvo.

Može se jesti sirov, ali ukoliko niste ljubitelji ukusa ovog povrća, možete napraviti i sok. Jednako dobro će uticati na organizam. Rohtopia from Pixabay

Omiljeni napitak Novaka Đokovića kojim započinje svaki novi dan je upravo ovaj sok.Jednom prilikom je svojim pratiocima na Instagramu otkrio da veruje da je upravo ovaj sok odgovoran za njegovo dobro zdravlje.

- Dobro jutro svima. Dakle, ovako ja započinjem svaki svoj dan. Najpe uzmem malo tople mineralne vode s limunom i limetom. Potom zavirim u frižideru, gde držim zelene stabljike celera. Njih ubacim u sokovnik za hladno ceđenje, kako bih dobio sok od celera - rekao je Novak.

- Ovaj sok je pun minerala, soli i još neotkrivenih elementa koji čiste vašu jetru. Čini čuda, kako za mene i moju ženu, tako i za našu decu. Doduše, oni ga ne uzimaju čistog, već s dodatkom soka od krastavca ili jabuke - otkrio je Đoković.

A evo šta kaže nauka i sprovedena istraživanja. Zašto je celer tako dobar i zašto treba da se nađe redovno na vašem jelovniku:

Može da snizi krvni pritisak Stevepb from Pixabay

Celer sadrži ftalid, jedinjenje koje smanjuje proizvodnju hormona stresa, opušta mišiće oko arterija i poboljšava cirkulaciju. Kalijum koji se nalazi u celeru će stabilizovati otkucaje srca i sniziti krvni pritisak.

Može da reguliše nivo holesterola

Butilftalid, jedinstveno jedinjenje koje pomaže u održavanju normalnog nivoa holesterola, a to sve doprinosi dobrom radu srca.

Povoljno utiče na probavu

Celer sadrži jedinjenje pod nazivom NBP koje poboljšava cirkulaciju creva.

Omiljeno piće Novaka Đokovića - jedna biljka jača imunitet

milesz from Pixabay

Pomaže u mršavljenju i hidrira

Osim što je pun vode i vlakana, celer ima svega 10 kalorija, što ga čini savršenim saveznikom vitke linije.

Povoljno deluje na imunitet

Bogatstvo vitaminom C čini celer i celerov sok jedinim od najboljih saveznika jakog imuniteta. Osim vitamina C, za očuvanje odbrambene moći organizma zaslužna je i supstanca kumarin. stux from Pixabay

Povoljno utiče na kožu

Ukoliko vodite bitku sa aknama na licu ili imate problema sa kožom, redovno konzumiranje celerovog soka vam može pomoći u toj borbi.

Priprema soka: Možete koristiti samo celer, ali radi boljeg ukusa, nutricionisti preporučuju da dodate i krastavac ijednu zelenu jabuku u sokovnik ili blender.