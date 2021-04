Sve je jasno: Marija Kilibarda uživa u ljubavi sa Branislavom Vučelićem, a šta na to kaže njegova porodica? (foto)

Dečko Marije Kilibarde dugo je skrivan od očiju javnosti. Voditeljka nije želela da otkriva svoju intimu, ali su mediji uspeli da dođu do informacija da je reč o Branislavu Vučeliću, sinu Milorada Vučelića i Ljiljane Dragutinović.

Luka Šarac

Kada je prošle godine HELLO! ekskluzivno saznao da je voditeljka početkom marta otpočela vezu sa sinom Milorada Vučelića, svi su bili oduševljeni.

S obzirom na to da je Marijin partner iz poznate porodice, sve je zanimalo kako će budući svekar i svekrva prihvatiti voditeljku. Ona je rešila da stane na put glasinama i pričama pa je objavila fotografiju sa čuvenom glumicom i zaovom. Fotografijom na kojoj širokog osmeha pozira sa majkom i sestrom svog izabranika simpatična voditeljka nedavno je zaustavila spekulacije na tu temu i potvrdila da je sve u najboljem redu, te da prema Banetovim roditeljima i sestri Ani gaji neizmerno poštovanje i ljubav.

- Banetove - kratko je napisala voditeljka u opisu slika uz emotikon srca.

Budući da vrlo obazrivo deli slike koje se tiču privatnog segmenta života i da zajedničku sliku sa dečkom još nije objavila,ne čudi što je ovaj Marijin potez iznenadio i veoma usrećio njene pratioce. Nedavno je u ispovesti za "Story" Marija otvoreno pričala o teškim životnim trenucima i kako je ljubav sa Branislavom došla u pravom trenutku:

arhiva HELLO!

- Bez njega ne bih tako lagano prošla kroz težak period za nama. Za godinu dana, provela sam s njim više vremena i doživela razmena više nego sa bilo kojim bivšim partnerom u dužim vezama. Samim tim, sve je brže isplivalo na površinu, i lepo i ružno. I znala sam da će, ako pregrmimo prvih par meseci karantina, to biti jedna lepa stabilna veza - iskreno je navela Marija i otkrila detalje svog emotivnog života i dodala:

- Prvi put u životu partner mi je najbolji prijatelj. Ranijih godina mislila sam da to ne želim, da već imam svoje prijatelje i da su mi u partneru potrebne druge stvari. Da svaki dan mora da se dešava vatromet strasti i da sve moramo da radimo zajedno. To vezu guši i ona pregoreva. Takav odnos nije zdrav, niti dugoročno kvalitetan. Prava stvar je imati nekog čiji broj pozoveš kad god ti se dogodi nešto bitno. Želiš njegovo mišljenje, znaš da ti je vetar u leđa i podrška. Između Branislava i mene postoji potpuna otvorenost, konstantna razmena i deljenje svega. To je pravo partnerstvo koje mora da dođe kako iz čiste ljubavi i strasti, tako i iz prijateljstva - zaključila je voditeljka.