Godišnjica ljubavi: Ove detalje o dečku Marije Kilibarde niko nije znao

Ko je Branislav Vučelić - dečko Marije Kilibarde, javnost već punih godinu dana i te kako zanima, a voditeljka o svom privatnom životu mudro ćuti i uživa u novoj ljubavi. Kada je prošle godine HELLO! ekskluzivno saznao da je voditeljka početkom marta otpočela vezu sa sinom Milorada Vučelića, svi su bili oduševljeni.

Na pitanje da li je zaista istina da je u prvim danima vanrednog stanja otpočela svoju novu emotivnu vezu, Marija je kroz osmeh za HELLO! tada rekla:

- Pravo pitanje je – da li sam srećna, a odgovor je – srećna sam. Uživam, koliko je to moguće u okolnostima u kojima živimo.

Najnovija ispovest voditeljke za magazin Story, pokazala je da je njena sreća došla u pravom momentu i to posle druge tri godine tuge, bola i ogromnog stresa.

Luka Šarac

- Pobedila sam svoje psihičke probleme. Tri godine je trajalo moje raspadanje do najsitnijih komada. Sve me je bolelo, jer nisam bila ono što su drugi očekivali od mene - domaćica i majka - iskreno je ispričala Marija, prenosi Story i dodala da su joj psihoterapije mnogo pomogle, kao i partner Branislav Vučelić.

- Bez njega ne bih tako lagano prošla kroz težak period za nama. Za godinu dana, provela sam s njim više vremena i doživela razmena više nego sa bilo kojim bivšim partnerom u dužim vezama. Samim tim, sve je brže isplivalo na površinu, i lepo i ružno. I znala sam da će, ako pregrmimo prvih par meseci karantina, to biti jedna lepa stabilna veza - iskreno je navela Marija i otkrila detalje svog emotivnog života.

arhiva HELLO!

- Prvi put u životu partner mi je najbolji prijatelj. Ranijih godina mislila sam da to ne želim, da već imam svoje prijatelje i da su mi u partneru potrebne druge stvari. Da svaki dan mora da se dešava vatromet strasti i da sve moramo da radimo zajedno. To vezu guši i ona pregoreva. Takav odnos nije zdrav, niti dugoročno kvalitetan. Prava stvar je imati nekog čiji broj pozoveš kad god ti se dogodi nešto bitno. Želiš njegovo mišljenje, znaš da ti je vetar u leđa i podrška. Između Branislava i mene postoji potpuna otvorenost, konstantna razmena i deljenje svega. To je pravo partnerstvo koje mora da dođe kako iz čiste ljubavi i strasti, tako i iz prijateljstva - zaključila je voditeljka.