Ekskluzivno za HELLO! Ivana Korab predstavlja tek rođenog sina Matea

Lepa manekenka predstavlja tek rođenog sina i iskreno govori o veštačkoj oplodni zahvaljujući kojoj se ostvarila kao majka

Kada je prošlog februara došla u Beograd, Ivana Korab nije ni slutila da više od godinu dana neće kročiti na tlo Amerike u kojoj je živela od 2008. Međutim, uskoro je korona promenila život celom svetu, a tog turbulentnog proleća njoj se ostvarila najveća želja, ostala je u drugom stanju. Jedna od naših najuspešnijih manekenki celu trudnoću provela je u Beogradu, da bi 12. februara postala mama dečaka kome su ona i njen suprug dali ime Mateo. Ako se ima u vidu da je nedavno otvorila radnju svog brenda sportske opreme, a pitanje je dana kada će početi da radi i njen restoran zdrave hrane, lako se može zaključiti da je odlučila da napusti “obećanu zemlju”. Da li je baš tako?

‒ I sada u Los Anđelesu imam stan i sve stvari u njemu, ali nemam razloga da forsiram odlazak. Ovde toliko toga treba uraditi, beba je mala... Ko zna koliko se dugo neću vratiti svom poslu, ako to uopšte i uradim. Ukoliko to ipak učinim, radiću samo velike kampanje jer nameravam da vodim oba biznisa koja sam pokrenula, a i nedavno sam napunila 35 godina.

Mandarina Fotos by Bojana Doganjić

Mada ste vrlo srdačni i pričate o mnogim temama, niste prekinuli “zavet ćutanja” o suprugu, čak i kada je čaršija nagađala ko je tata vašeg sina.

‒ U vreme kada u Srbiji na „Instagramu“ lajv nije ni postojao, javljala sam se iz kreveta pre nego što bih oprala zube. Kad si toliko iskren, normalno je da nešto ipak ostane samo tvoje, pogotovo ako si se ranije opekao. Mnogo je zlih umova koji analiziraju svaki tvoj postupak. Da sam krenula da intimu stavljam u postove, ukoliko pet dana ne bi bilo zajedničke slike odmah bi se čula pitanja u stilu “da se nije nešto desilo”. Posebna priča su fotografije pune lažne sreće, a ona meni nije potrebna jer imam pravu. S druge strane, bez oklevanja ću vam pričati o problemima sa kojima se srećem, kao i o veštačkoj oplodnji pomoću koje je Mateo začet. Prolazeći kroz taj proces shvatila sam da je, u velikoj meri, kod nas i dalje tema o kojoj se govori u pola glasa. Kad par ne može da prirodnim putem dobije dete, ispadne da on nije pravi muškarac, a ona prava žena. Verujem da sam učinila nešto dobro govoreći o svom iskustvu, ako sam makar jednoj osobi pomogla da se oseća bolje na tom putu.

Dugo ste krili da ste u drugom stanju.

‒ Pre ove trudnoće imala sam neuspelu veštačku oplodnju, koju sam teško doživela. Zbog toga sam ovog puta ćutala do trenutka kada sam postala sigurna da će sve biti u redu. Jednostavno, htela sam da žene koje su u procesu veštačke oplodnje i znaju da on nije nimalo lak shvate da se sve može završiti na najlepši način. Na kraju, kad ugledaš bebirona, toliko si srećan da na sve to zaboraviš.

Mandarina Fotos by Bojana Doganjić

Kako ste prevazišli težak period?

‒ Mesec dana bila sam kao zombi. Kad bi mi govorili da na fotografijama na društvenim mrežama blistam od sreće, odgovarala sam: “Ljudi, nije tako, ali sam navikla da se na taj način nosim sa situacijom”. Time ne lažem druge, već sebi ne dozvoljavam da potonem i upadnem u samosažaljenje. Jednostavno, nisam sebi dozvolila pitanja: “zašto ja, zašto se baš meni to dogodilo, nisam to zaslužila”... Spadam u ljude koji kažu desilo se, teško mi je, ali hajde sada da vidimo kako to mogu da prevaziđem. Kada sam za Novu godinu napisala post, koji je u nešto većoj meri bio odraz mojih osećanja, odmah su počela da stižu pitanja da li sam raskinula s momkom, a ja sam uveliko bila udata.

Iako ste bebu začeli veštačkom oplodnjom, niste bili trudnica koja se plaši svakog koraka, već ste radili punom parom.

‒ Tokom trudnoće išla sam po gradilištu jer su oba moja biznisa bila u nastajanju, a butik sportske opreme otvorila sam u sedmom mesecu. Da bi bilo zanimljivije, tog dana mi je stigao i pas. Sve vreme sam sebi ponavljala “neću da se nerviram” i spajala prste u zen položaj. (smeh) Kad majstori naprave baš mnogo grešaka, “pretila” sam im da ću se tu poroditi. Bila sam u akciji sve vreme, a tri dana pre odlaska u porodilište testirala sam se na koronu i bila negativna. Međutim, test urađen pred sam porođaj bio je pozitivan jer kod mene ništa ne ide glatko.

Da li ste se uplašili kada ste to saznali?

Nastavak intervjua pročitajte u novom broju magazina HELLO!, koji je u prodaji od 2. aprila

HELLO!