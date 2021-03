Ana Nikolić nikad iskrenija: Neka me svi zaborave

Ćerka Ane Nikolić i Raste, Tara, centar je njihovog sveta. Iako su se rastali pre nekoliko godina, podjednako se brinu o devojčici koja je unela posebnu ljubav i radost u njihove živote. Pop pevačica uživa u majčinstvu i trudi se da svaki trenutak provede sa Tarom, posebno od kada je zavladala svetska pandemija pa samim tim i njene obaveze su se drastično smanjile.

Ata Images

Otkako je pre godinu dana pandemija korona virusa zakucala i na naša vrata, pevačima se potpuno promenio život. Tokom leta prošle godine, kada su epidemiološke mere popuštane, i oni su se samo na kratko vratili nastupima, a od tada retko ko od estradnih umetnika radio.

Ništa se ne razlikuje ni situacija popularne pevačice, Ane Nikolić, koja je svoj poslednji nastup imala prošlog leta nakon čega je otišla na prinudni odmor, ali kako sama kaže ne može da se žali jer svaki dan provodi sa mezimicom.

- Neka me svi zaborave, volela bih da me nema nigde bar godinu dana. Ispoštujte me, ljudi. Pošto meni više ništa nije jasno, i niko mi nije jasan, počevši od odluke Kriznog štaba, prestala sam da razmišljam o tome kada će biti bolje - započela je Ana i objasnila kako provodi dane u karantinu sa naslednicom Tarom:

- Moj dan započinje oko sedam kada popijem kafu na miru i čekam Taru da se probudi, onda gledamo crtane filmove i igramo se sa dinosaurusima koji su po celoj kući. Ona je inače veliki kolekcionar igračaka dinosaurusa i enciklopedija o njima. Kasnije tokom dana obavezno šetamo, navikavam Taru i smatram to jednom od glavnih obaveza. Dok je bilo normalno vreme, bez mera, išle smo u dečije igraonice koje ona obožava. Na kraju dana obavezno je kupanje u kojem obe uživamo, a kako ne voli da joj iko drugi sem mene suši kosu, i u tome posebno uživamo. - iskrena je bila Nikolićeva za ,,Nova.rs".

- Tek kad zaspi, posvetim se sebi. Sedim tako i razmišljam kako je nekad bilo lepo. Pripremam dve nove pesme koje ću pevati komšijama pa sam stalno na telefonu sa svojim saradnicima i pravimo planove. - završila je Ana.