Mir, mir, niko nije kriv: Ana Nikolić i Rasta zajedno posle toliko vremena, razlike ostavili po strani FOTO

Ana Nikolić i Rasta imali su kratak i buran brak u kom su dobili devojčicu Taru. Uprkos omanjem medijskom ratu koji su bivši supružnici vodili svojevremeno, sada su zbog ćerke ostavili svoje razlike po strani. Tara je napunila šest godina, a srećni roditelji sreli su se na njenoj zabavi iz snova. Instagram

Iako se pričalo da supružnici nisu izgladili odnos, njihov prvi javni susret posle toliko vremena bio je dirljiv. Pevačica je kolima došla na zabavu i bila je vidno raspoložena. Ana i Rasta pozdravili su se civilizovano, izljubili se tri puta u obraz i bili su srećni što zajedno proslavljaju rođendan svoje ćerke. ATA Images

A žurka kao iz snova – Stefan Đurić Rasta je ove godine preuzeo organizaciju i za ovu priliku iznajmio prelepu vilu na čijem ulazu se nalazila tabla sa natpisom „Dobro došli na Tarin 6. rođendan“.

Žurka je bila tematska, i u znaku popularne crtane serije „Pokemoni“, koju Tara prosto obožava. Dominirala je žuta boja, balona je bilo na svakom koraku, a Anina i Rastina ćerka izgledala je kao princeza u crnoj haljinici. Ata Images Ata Images

Podsetimo, reper je nedavno otkrio da mu je ćerka najveći kritičar, ali i da ga plaši to što je Tara talentovana za muziku.

- Mi smo njoj dali potpunu slobodu i ona prosto o svemu ima svoje mišljenja i to je nešto u stvari najbitnije, jer to je moja ideologija. Tako da ima ona svoju kritiku uvek, međutim ona zaista onako voli to što ja radim i ceni, tako da tu imam sreću. Ata Images

Reper priznaje da je ćerka talentovana za muziku, te da postoji mogućnost da krene majčinim i očevim stopama.





- Pa iskreno jeste. Veoma. To me pomalo plaši. Mislim, šalim se, ako to bude želela da radi, ja ću biti tu najveća podrška, ali zaista mislim da je ovaj posao, kad su u pitanju žene, zaista težak. Posebno je teže nego kad su muškarci u pitanju i na tim nekim emotivnim planovima i na tim nekim prosto psiho-fizičkim planovima. ATA Images