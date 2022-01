Ana Nikolić stroga mama: Tara tatu vrti oko malog prsta, nikada joj neću dozvoliti da bude kao ja

Ćerka Ane Nikolić pravi je vragolan

Ana Nikolić poslednje četiri godine živi svoj san. Otkako je rodila ćerku Taru, shvatila da je da ne postoji važniji smisao života. Gostujući u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji, pevačica je otkrila na koji način vaspitava ćerku.

- Trenutno sam jako stroga. Ja sam hodajuća kontroverza, nekada samoj sebi neobjašnjiva, imam neke osobine jako konzervativne, tradicionalne, a sa druge strane opet moj izbor zanimanja i tako. Majka sam stroga jer mislim da sve to potiče iz moje porodice jer je i moja majka bila jako stroga do puberteta, a onda ću i ja Taru da prebacim tati kada bude krenuo pubertet i ludilo, pa neka je on juri po školskim dvorištima, a ja sam sada stroga. Imam muhalo i vrbov prutic i kažem "biraj" - ističe pevačica i dodaje da ne bi volela da Tara krene njenim stopama.

Instagram

- Verovatno kao ja sada što imam svoje dete, ja njoj želim da radi ono što ona želi, ali joj sigurno ne želim da bude ja. Pa, neka bude, ali ja imam plan A, B i C. Zakazaću joj turneju od tačke A do tačke B, od tačke B do tačke C, znači kao meni Marko 6 noći vezano 3 kontinenta, 2 zemlje, to je plan A. To je sve kada bude završila školu. Ne mogu da otkrivam baš sve, gledaće ona ovu emisiju, ostaće zapisano u vremenu - rekla je Ana Nikolić.

Na pitanje kakav odnos Tara ima sa ocem reperom Stefanom Đurićem Rastom, Ana je kroz osmeh istakla:

- Za sada sam joj ja jedini autroritet u smislu da se samo mene plaši, tatu vrti oko malog prsta kao i sve oko sebe, tako da u principu raste mala osvetnica.

Instagram