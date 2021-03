Braća Jelić u kandžama korone, evo u kakvom su stanju

Braća Jelić, Žika (78) i Dragi (73), nedvno su oboleli od virusa korona, a sada su iskreno ispričali u kakvom se stanju nalaze. Nažalost, ni legende rokenrola, osnivače "JU grupe" opaki virus nje zaobišao, a sada otkrivaju da li je najgore iza njih.

Na svu sreću, neuništiva braća rokeri su se oporavila, bolest je sada iza njih, a da je bilo naivno, pre svega kod Žike - nije.

- Na našu sreću, prošlo je. Ja sam kod kuće preležao, dok je Žika morao da ide u bolnicu "Dr Dragiša Mišović", devet dana. Bio je na kiseoniku, i uspeo je da se vrati u normalno stanje - iskreno je rekao rekao Dragi Jelić u intervjuu za "Novosti.

Dragi je opisao simptome koje je imao:

- Temperatura koja nije mnogo visoka, do 38, a oko ukusa i mirisa - to nikad do sada nisam doživeo. Ne mogu od voća ništa da jedem, a inače volim voće. Osetio sam malu malaksalost, ništa opasno. Žika je bio u težoj situaciji, ispostavilo se da je odlazak u bolnicu za njega najbolje rešenje. I on je sada kod kuće, super se oporavio, povratio snagu, ne zamara se. Normalno, nismo aktivni kao u poslednje vreme, ali to više iz predostrožnosti.

Upravo na dan proslave 50 godina postojanja "JU grupe, 29. novembra 2020, Jeliće je potresla vest o smrti njihovog prijatelja i kolege, basiste "Čorbe" Miše Aleksića. U ponedeljak su se oprostili od svog bivšeg člana Dragoljuba Đuričića, odoše i Sanja Ilić, Vojkan Borisavljević...

U moru tužnih vesti razgaliće ih sutra, u podne, tekstualni video na "Jutjubu", za pesmu "Na krilima vetra", sa pomenutog izdanja "Evo, stojim tu". Pojaviće se u sklopu promovisanja poslednja dva albuma "JU grupe" koja su nedavno objavljena i na ploči, u izdanju "Fidboksa". Prethodno je, tim povodom, kao singl izdvojena "Poslednja pesma", sa albuma "Dugo znamo se".