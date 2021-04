Loše vesti, osmeh Irine Vukotić u jednom trenu nestao: Ljudi, čuvajte se!

Voditeljka Irina Vukotić u momentu kada je bila veoma srećna, saznala je prilično loše i uznemirujuće vesti, koje su je odmah uplašile i šokirale. Naime, iako je odlučila da sa fanovima podeli prelep događaj u svom životu, sreća je samo nekoliko sati kasnije pomućena nimalo prijatnim vestima.

Luka Šarac

- Pita me malopre:,,Mama, koji ti je najlepši dan u životu?". Odgovorim da je to onaj kad sam je rodila. A ona podigne glavu i pogleda me tim okicama koje se smeju i cakle od sreće. Živeo život💗P. S. Porodila mi se drugarica pre tri dana i na svet donela ćerku, pa proživljavam ponovo sve te prve emocije. Rekla sam joj da joj sad počinje najljubavniji period života - srećno je napisala Irina na svom profilu na Instagramu, objavivši fotografiju sa ćerkom Iskrom.

A onda je nekoliko sati kasnije, voditeljka Irina Vukotić odlučila da otkrije da je sasvim slučajno saznala da je pozitivna na opaki virus.

- Dragil ljudi, čuvajte se!!! Danas sam saznala da imam koronu iako nisam imala simptome. Testirala sam se samo zato što mi je drugarica javila da zaražena, a kako sam po prirodi odgovorna i ne prepuštam stvari slučaju, uradila sam test i šokirala se. Dakle, ja sam od onih asimptomatskih koje doktori pominju. Nadam se da će tako ostati i da ću ubrzo biti kao nova - poručila je voditelja svim svojim pratiocima.

Instagram printscreen