Nokti Anastasije Gudelj u prvom planu, džaba frizura i besprekoran ten

Nokti Anastasije Gudelj u prvom planu, oduševiće vas manikir
Anastasija Gudelj važi za damu besprekornog stila, što ponosno pokazuje gde god da se pojavi. Kao svaka žena koja ima ukusa za modu, Cecina ćerka obraća pažnju posebno na detalje, pa u poslednje vreme često eksperimentiše sa noktima.
Postoji mnoštvo kreativnih ideja za manikir ove sezone, međutim, sa bojom koju je mlada pevačica odabrala nećete pogrešiti. Nokti Anastasije Gudelj su zahvaljujući ovoj popularnoj nijansi odraz ženstvenosti i sofisticiranosti, ali ni oblik ni dužina nisu zanemarljivi.
Nokti Anastasije Gudelj idealni za praznike
Ako niste sigurne koju boju da odaberete, nokti Anastasije Gudelj mogu vam poslužiti kao inspiracija. Ovoga puta popularna pevačica odlučila se za savršenu boju laka – vatrenocrvenu nijansu koja je u ovo doba godine veoma popularna.
Glamur, snaga, ljubav, strast – večna simbolika crvene boje je nešto što niko nikada nije mogao da ospori. Žene iz kraljevskih porodica u Kini koristile su vosak i biljne boje kako bi imale crvene nokte još 3000. godina pre nove ere, dok je u starom Egiptu crveni manikir bio rezervisan samo za dame koje pripadaju visokom društvu.
Danas crveni manikir simbolizuje večnu klasiku koja nikada ne izlazi iz mode.
Nokti Anastasije Gudelj su se dopali pripadnicama lepšeg pola koje su na račun njenog izgleda uvek imale samo reči hvale.
