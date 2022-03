Šta predviđa nedeljni horoskop do 14. marta?

Ovan

Novo saznanje pozitivno utiče na vašu motivaciju i na profesionalnu orijentaciju. Sada imate dobru volju da se angažujete na nekim zadacima koje možete da rešavate u dogovoru sa saradnicima. Ne treba da se opterećujete sa nekim novčanim pitanjima, jer uskoro ćete rešiti i te dileme. Ljubavni događaji koje naslućujete imaju neku neobičnu draž. Dopadaju vam se postupci koje čini partner i to vas navodi da promenite svoje odluke. Prati vas ljubavna inspiracija.

Bik

U zavisnosti od ličnog interesovanja i motivacije koju imate, osmislite neka nova ili modifikovana rešenja koja će vam donositi najbolje razultate. Potrebni su vam raznovrsni diplomatski maniri ili kompromisna varijanta, kao uspešna formula koja donosi korisne i dugoročnije rezultate. U ljubavnom životu uživate u raznovrsnim situacijama. U odnosu sa voljenom osobom sve postaje moguće, kada se vaša osećanja i misli preklapaju.

Photo by Josh Hild from Pexels

Blizanci

Postoje važni ciljevi koje možete da ostvarite u raznim fazama ili na neki zaobilazan način. Stalo vam je da osmislite dobru poslovnu strategiju na osnovu koje ćete uspešno realizovati skoro sve što ste i zamislili. Nastavite da se ponašate dovoljno promišljeno u proceni pravih vrednosti. Očekuje vas pozitivan obrt u ljubavnom životu, partner će vas iznenaditi na neki poseban i lep način. Prepustute se svojim osećanjima da vas vode.

Rak

Delujete pozitivno i angažovani ste na različitim stranama. Umete da prenesete stvaralački impuls i kreativnu energiju na svoju okolinu što vam olakšava ostvarenje mnogih planova koje imate. Nema potrebe da se upuštate u neke novčane rizike ili da se zadužujete. Povremeno precujete svoju ulugu ili mogućnosti u odnosu sa voljenom osobom. Pažljivije osluškujte poruke koje dobijate od bliskih osoba. Bolje je da pokažete više skromnosti u ponašanju.

Nedeljni horoskop do 14. marta za preostale znake pronađite u nastavku

Lav

Jasno vam je da okolina od vas očekuje da se neprekino isktičete sa posebnim rezultatima i da uvek ostavljate neki veličanstveni utisak. Trenutno postoje neke komplikovane okolnosti sa kojima ćete morati da se suočavate u hodu, bez predaha ili odlaganja. Posebno vam prija porodična harmonija i nečije prisustvo, jer na takav način možete da ostvarite bolju psihološku ravnotežu. Stalo vam je da usrećite voljenu osobu i spremni ste na svaku vrstu ljubavnog izazova.

Devica

Delujete kao osoba, koja nema vremena za neke površne susrete ili za događaje koji se ne uklapaju u vašu sferu interesovanja. Bolje je da se ponašate što umerenije, jer svojim energičnim ponašanjem kod nekih saradnika podstičete različite reakcije i negodovanje. Stalo vam je da svojoj porodici i voljenoj osobi priuštite više radosti u zajedničkom životu. Sreća je da kod njih nailazite na topao prijem i na razumevanje. Prijaće vam nečija emotivna pažnja.

Photo by Maria Orlova from Pexels

Vaga

Delujete energično u susretu sa saradnicima i postavljate nove zahteve u očekivanju da sve teče po vašim parocenama. Ipak, preteranim isticanjem ličnih zahteva pobuđujete različite komentare među saradnicima. Potrebno je da imate „široke vidike“ u svakom pogledu. Ljubavne razmirice prihvatite kao prolaznu fazu, jer sve se svodi na novi podsticaj ili na dobar impuls koji vas vodi ka emotivnom zbližavanju sa partnerom. Oslonite se na svoje „skrivene adute“.

Škorpion

Neko vam daje korisne sugestije koje lako možete da primenite prilikom rešavanja ozbiljnih pitanja. Potrudite se da pravilno dozirate svoj stvaralački impuls sa zajedničkim interesima, kako biste na najbolji način uskladili razlike koje postoje u mišljenju ili iskustvu. Trenutno prispitujete svoj odnos sa bliskom osobom u želji da se što bolje razumete. Imate utisak da vam partner uskraćuje određene informacije iz vama potpuno nepoznatih razloga.

Nedeljni horoskop do 14. marta za preostale znake pronađite u nastavku

Strelac

U dogovoru sa saradnicima sada na uspešan način možete da reštite niz važnih pitanja. Nastavite da podstičete zajedničke dogovore i udruživanje po raznim osobama. Potrudite se da neko ozbiljno shvati vaše ideje oko finanskijskih zahteva koje imate. U odnosu sa ljubavnim partnerom prolazite kroz promenljivu fazu, ali ne treba da se predajete. Važno je da delujete pozitivno na svet oko sebe i da neprekidno postičete voljenu osobu na zajedničke promene.

Jarac

Potrudite se da uspešno sprovedete sve svoje ideje i planove u delo. Važno je da pored sebe imate osobu od poverenja i tim proverenih saradnika za koje vas vezuju zajednički interesi. U ljubavnom odnosu, nemojte uzaludno pokušavati da promenite partnerovo ponašanje ili da menjate tok stvari koje ne zavise od vaše volje.

Unplash

Vodolija

Iznenadne promene na poslovnoj sceni, deluju kao dodatni psihološki pritisak i zahtevaju da imate dobru koncentraciju kako biste se na vreme prilagođavali u odnosu na očekivanja. Ponekad je teško uskladiti različita interesovanja i afinitete koji vas prate, ali u ime zajedničke sreće sve je moguće. Vaša lična sreća proističe iz unutrašnje potrebe, da se sve lepe misli i topla osećanja uvek dele ili razmenjuju sa bliskom osobom.

Ribe

Ulazete veliki napor da ostvarite pozitivne rezultate u svom profesionalnom izražavanju, ali postoje izenenadne situacije koje remete vaše planove i poslovnu koncepciju. Potrebno je da se rasteretite od dodatnih obaveza, nemate dovoljno energije da se angažujete na više strana istovremeno. Skloni ste čestim promenama emotivnog raspoloženja, naročito u situacijama kada partner deluje odsutno ili nezainteresovano za vaše ideje. Priželjkujete više nežnosti.

Nedeljni horoskop do 14. marta preuzet sa sajta astrolook.com