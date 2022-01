Veliki godišnji horoskop za 2022.

Horoskop za 2022

Zvezde polako zauzimaju nove položaje na nebu, a čuvena španska astrološkinja Mercedes Arnus Arraut otkriva kako će se nove konstelacije odraziti na naš emotivni i poslovni život.

OVAN

Vi ste prvi znak Zodijaka, što nosi veliku odgovornost – morate da budete primer ostalima i da otvarate nove, još neutabane puteve. Ovo je godina u kojoj će se probuditi vaša svest, otvoriće vam se jedan nov i mističan svet, i pažnju ćete usmeriti na kreativnost koja obitava u nesvesnom delu vašeg bića. Pronaći ćete način da ostvarite svoje snove. Počnite 2022. godinu donošenjem važnih odluka. Poslovi koje vodite i karijera mogli bi da dobiju novu formu jer ćete zahvaljujući jednom neočekivanom projektu, drugačijem od svega što ste do sada radili, naučiti kako da na nov način upravljate sredstvima i ispoljite sopstvene vrednosti. Naravno, dragi Ovnovi, u nastupajućoj godini veliku pažnju posvetićete novčanim ulaganjima i finansijama, jer vaš cilj je da povratite poverenje u sebe i steknete samopoštovanje. Jedna investicija mogla bi da donese dobre rezultate, ali svrha godine biće da se usredsredite na pronalaženje novog načina sticanja prihoda, da postanete svesni sopstvene vrednosti i oslobodite se emocionalne zavisnosti koja vas je sprečavala da se razvijate. Suočićete se sa nesigurnošću, velikim strahovima i ranjivošću iz prošlosti, ali ćete i vratiti samopouzdanje, pa ćete se otarasiti svega što vam neće biti potrebno u izobilju koje će vam doneti novi život.

BIK

Dragi Bikovi, u godini pred nama bićete veoma popularni. Dugo ste naporno radili na ostvarenju svojih ciljeva i borili se da izgradite novi život. Dozvolite mi da vam kažem da borba još nije okončana, ali izvesno je da vam predstoje noviteti, pa ih dočekajte spremni. U nastupajućoj godini ponovo ćete izgraditi svoj duh i pokazati skriveni aspekat vaše ličnosti, a to je upravo onaj deo koji vas nanovo povezuje sa vašim najiskrenijim „ja“. Autentičnost vas vodi na put velikog profesionalnog uspeha i ekspanzije. Zahvaljujući jednom kreativnom projektu mogli biste da postignete uspon na društvenoj lestvici i postanete primer promene koju biste želeli da prenesete i na druge. U ovoj godini smanjićete stepen zavisnosti od poslovnog ili emotivnog partnera i skoncentrisaćete se na sopstveni razvoj i životni put. Odredite pravac i sledite intuiciju. Godina bi mogla da počne nerešenim pravnim pitanjima, ugovorima ili potpisivanjem dokumenata u inostranstvu, ali ćete takve stvari morati dobro da proverite kako biste kasnije bili mirni. Očekujte veliki preokret u životu, na primer promenu mesta prebivanja ili faze u emotivnoj vezi ukoliko ste zauzeti. Napravićete ili korak napred ili korak nazad. Slobodni pripadnici vašeg znaka imaće priliku da počnu jednu po svemu drugačiju vezu.

BLIZANCI

Poštovani Blizanci, u nastupajućoj godini emotivno ćete pristupiti osvetljavanju nesvesne strane vaše ličnosti, posvetićete se karmi koja čeka na izlečenje i integrisati znanja koja ste izvukli iz svake lekcije. Analiziraćete uzore, situacije i emocije skrivene u vama i ponovo ćete sa njima uspostaviti duhovnu konekciju. Izvesno je da će godinu obeležiti poslovni uspesi, kao i mogućnost sticanja popularnosti i isticanja velikog talenta. Godina je izuzetno povoljna za realizaciju kreativnih projekata. Na ljubavnom planu, već na početku 2022. zajedno sa partnerom napravićete korak dalje. U isto vreme zakoračićete u strah od posvećenosti i suočiti se sa emocionalnom predajom, mada drugačije nego što ste očekivali. Ukoliko ste slobodni, imaćete prilike da popravite prethodne veze i pripremite se da ponovo volite. Celu narednu godinu obeležiće značajne promene – prebivališta ili stila života. Ostanite verni sopstvenim navikama, načinu ishrane, vodite više računa o zdravlju, tako ćete se maksimalno dobro uklopiti u novi posao i navike. Čak i ako postignete veliki uspeh na profesionalnom planu, mogle bi da iskrsnu i neke nove prilike koje će ostati po strani sve do 2023. godine.

RAK

Cenjeni Rakovi, izuzetno korisna saradnja sa moćnim osobama, koje bi mogle da vam pomognu da vaše ideje ili poruke dopru do širih masa, obeležiće početak godine. Takođe, moguće je da ćete početi novu životnu etapu, u paru, ili ćete se naći u situaciji da izaberete partnera. Osim toga moraćete da uložite napor i pobedite strah koji vas sprečava da otvorite srce. U 2022. godini više vremena moraćete da odvojite za prijatelje, a i za timski rad. Nastupajući meseci biće ispunjeni planiranjem događaja koji bi mogli da doprinesu napretku kolektiva. Posvetićete se jednom značajnom projektu koji bi mogao da ima povoljan uticaj na vas i vaše radno okruženje. Postaćete svesni sopstvene vrednosti i potrebe da je podelite sa drugima umesto što je čuvate za sebe iz straha od tuđeg suda. Shvatićete koliku jačinu ima grupni rad i kakvu korist možete stvoriti zahvaljujući zajedničkoj energiji. Međutim, moraćete da preispitate vaše ljubavi, da popravite odnos koji imate sa decom ili da se više posvetite detetu u vama, pa će na površinu ponovo isplivati vaši hobiji, vrednosti i kreativni talenti zaboravljeni još u detinjstvu. U ovoj godini moguća je i trudnoća, koja bi probudila vašu svest i vašem životu dala smisao.

LAV

Dragi Lavovi, vi biste 2022. godinu mogli da počnete sa novim životnim stilom, pokušavajući da se prilagodite novom ritmu. Moraćete više da se posvetite zdravlju, što znači da će biti neophodno da promenite način ishrane, da u život unesete zdravije navike i ispitate odnos koji imate prema sebi. U prvim mesecima težićete da se emocionalno posvetite nečemu što vam je toliko značajno da vam postaje opsesija. Biće neophodno da preispitate intimnu vezu u kojoj se trenutno nalazite i spremnost na duboko ulaganje u nju. Ako ste zauzeti, vaš odnos biće stavljen na probu i jedini put koji bi trebalo da sledite je kompromis. Moguće je da ćete pokazati ranjivost ili strah pred jednim ulaganjem, na ekonomskom planu ili u emotivnom životu, što se naročito odnosi na slobodne pripadnike znaka. Ovo je godina od presudnog značaja za vašu karijeru i vrednovanje vašeg javnog imidža. Bićete uključeni u projekte ili poslove koji bi mogli da vam donesu veliko priznanje i ugled zahvaljujući vašoj ingenioznosti i spremnosti da rizikujete. U 2022. mogli biste da postignete veliki uspeh vezan za društvene mreže, svet tehnologije ili onlajn platforme. Što se tiče porodice, izlečićete se od mnogih uspomena i rana iz karmičke prošlosti vaših srodnika, što će vas podstaći da idete napred. Donećete važne odluke u vezi sa domom.

DEVICA

Velike mogućnosti pružaju vam se u novoj godini: kreativni projekti, sagledavanje bivše ljubavne priče iz nove perspektive, potreba za donošenjem odluka, naročito ako ste sami. Značajna godina za popravljanje jedne vama veoma bitne veze. Više vremena posvetite deci i unučadima. Ukazaće vam se velika prilika da počnete život udvoje ili da se povežete sa nekim udruženjem ili osobom, čime bi vam se otvorio put u novi, fascinirajući svet vama nepoznat. Ukoliko ste u stabilnoj vezi, dinamika vašeg odnosa će se promeniti. Završava se jedan ciklus i počinje novi, u kome ćete obnoviti romansu i ambijent i zajedno krenuti ka novom cilju i većoj privrženosti. Ovom godinom počinje period putovanja, moguće je preseljenje u inostranstvo ili će vam se ukazati šansa za rad sa strancima. Posvetite se širenju znanja i pokažite drugima šta ste naučili. Mnogo ćete putovati jer žudite za pokretom i novim obogaćujućim iskustvima. Vreme je da radikalno promenite tačku gledišta i prestanete da idealizujete druge jer im na taj način dajete svoju moć. Neophodno je da popravite i ispitate odnose sa najbližim srodnicima i naučite da stavove iskazujete jasno kako biste se oslobodili potisnute nelagodnosti i bili autentični.

VAGA

Drage Vage, novu 2022. poćećete velikim „čišćenjem“ nasleđenih ženskih uzora iz vaše familije. Ukazaće vam se prilika da uradite nešto novo što niko u porodici do sada nije uradio. Dostići cilj, otići daleko, trasirati novi pravac… Da biste bili spremni za životnu dinamiku koja vam predstoji, neophodno je da promenite neke veze, verovanja, ograničenja i emocionalne blokade koje vas sprečavaju da doprete do života kakav priželjkujete. Najbolje ćete se osloboditi svega što vas sputava ako se suočite sa strahom od iskorenjivanja i prevaziđete ga, ako je potrebno i uz pomoć terapeuta, što će biti lakše. Pred vama je godina velikih fizičkih i emotivnih spoznaja, neminovnih da biste mogli da se predate novom stilu života, ekspanzivnijem i bogatijem. Takođe, izmenićete dinamiku u odnosima. Kakav je bio brak vaših roditelja? A vaših baka i deka? Na koji način se vi predajete u vezi? Naredni period podsticajno će delovati na vas da se upustite u emotivne priče, da napravite korak dalje i da sa partnerom počnete vezu vrednu truda uprkos strahovima i bolovima koji bi mogli da se pojave. Godina će biti značajna na finansijskom planu, počećete da zarađujete na drugačiji način, odgovornije ćete se odnositi prema dugovima i pronaći ćete put do novog, boljeg života.

ŠKORPIJA

Drage Škorpije, za vas je 2022. veoma bitna godina. Pre svega na planu ljubavi. Već na kraju 2021. počeli ste da osećate promene, ali u narednoj će one biti u ekspanziji. Godinu počinjete novim načinom razmišljanja i postajete svesni da se menjate; imate nove želje, čežnje i ciljeve, ali prioritet ćete dati zabavi i samorazvoju. U nastupajućem periodu realizovaćete jedan kreativan, vrlo uzbudljiv projekat, postoji i mogućnost da se okrenete duhovnom planu, putovanjima ili se, pak, povučete, ali bez obzira na opciju transformacija će biti neminovna. Bićete okruženi decom, a postoji i mogućnost da počnete novi, porodični život ili da se vaša porodica proširi. Vaša osetljivost isplivaće na površinu, možda se u vama probudi želja za ispoljavanjem kreativne energije, tako da će ključne odrednice biti stvaranje i davanje života. Na emotivnom planu, učićete da volite i da primate ljubav jer će vam se ukazati jedinstvena ljubavna prilika, a možda se već i pojavila krajem 2021. Budite otvoreni i naučite kako da očuvate stabilan odnos. Način života osobe koja će se pojaviti zahtevaće da budete u stalnom pokretu ili na putu. Biće neophodno da na svetlost dana izvučete najautentičniju i najzdraviju stranu, ostavljajući strahove i nesigurnosti iz prošlosti iza vas, i oslobađajući vašu dragocenu intuiciju.

STRELAC

Dragi Strelčevi, dugo ste već fokusirani na finansije, a naredne godine konačno ćete početi da ubirate plodove iz budućih projekata. To se pre svega odnosi na posao kome ste najviše posvećeni. Godina donosi priliku za promenu doma, mogućnost preseljenja u veće mesto ili život između dva grada. Izmenićete mnoge porodične navike i čeznuti za toplom atmosferom, ali važno je da pustite korenje u stvarnosti koju izaberete. U nastupajućoj godini često će vam se ukazivati prilika da promenite rutinu i poslovne aktivnosti. Steći ćete neke nove navike i postepeno se privikavati na vrlo dinamičan život. Bilo bi dobro da obratite pažnju na lažnu sigurnost koju vam uliva jedno mesto ili osoba, naročito iz straha. Povedite računa o zdravlju, moraćete u velikoj meri da promenite režim ishrane zbog intolerancije na neke namirnice. Izbiće na površinu neke vrednosti i talenti za koje niste znali ili niste osetili da ih posedujete, a doprineće da sebe više vrednujete. Godina ima sjajan karmički završetak i to može da vas pokrene na emotivnom planu. Otvorićete vrata i srce novom i velikom početku, periodu u znatnoj meri pozitivnijem od sadašnjeg. Dočekajte spremni novitete koje vam donose naredni meseci.

JARAC

Početak nove godine, dragi Jarčevi, donosi promenu imidža i identiteta, kao i dokazivanje u emotivnoj vezi. Moraćete da se promenite kako biste održali postojeći odnos, ali i druge vama važne veze. Biće neophodno da trud i opsesivnost usmerite ka različitim životnim sferama radi uspostavljanja balansa. Na početku godine imaćete više vremena za sebe i iskoristićete ga da ojačate najkrhkiji deo ličnosti, što će vam pružiti puno uživanja, jer učite da sebe stavljate na prvo mesto. Bićete pozvani da podelite sjajnu poruku, da širite dobre vesti i da vaš glas dopre do šire publike. Ići ćete na putovanja na kojima ćete naučiti mnogo toga. Ovo je godina otvaranja u kojoj ćete naučiti kako da volite na nov način, kroz razumevanje prijateljstva, razdvojenosti i istraživanje dubine sopstvenog bića. Predstoji vam angažovanje na velikim inventivnim projektima, gde se od vas očekuje da pokažete sposobnosti i talente, koji će u vaš život uneti zabavu i probuditi dete u vama. Počećete da se oslobađate zavisnosti od društvenih mreža, okruženja ili tuđeg mišljenja i fokusiraćete se na razumevanje i izgradnju sopstvenog puta, na kome ćete pobrati neočekivane plodove, sledeći ciljeve koje ćete sebi postaviti početkom godine.

VODOLIJA

Cenjene Vodolije, godinu počinjete nesvesnim oslobađanjem od straha da ne zaslužujete ili niste dostojni nekoga ili nečega što priželjkujete. Međutim, ovom revizijom pripremićete prostor za nove ciljeve i projekte, sa potencijalom za veliki i dugoročni ekonomski profit. Ovaj period mogao bi da vam donese dobru zaradu ukoliko budete umeli da ščepate prilike koje vam se budu ukazivale. Finansije će se znatno uvećati, pa ćete pokazati želju za štednjom ili investiranjem u nešto što bi moglo da postane deo vašeg novog projekta, ispoljiti sklonost da više trošite. Veliku materijalnu korist doneo bi vam rad sa strancima ili podučavanje drugih. Pokazaćete želju da pustite korenje i stvorite dom, ako ga nemate, da popravite odnose sa rođacima ili podignete svest o precima. Povoljan je trenutak za stvaranje novog koncepta porodice odbacivanjem tradicionalnih ideja koje su postojale u vašoj lozi. Pažnju ćete usmeriti na preispitivanje emocionalnog života, što će vam mnogo koristiti jer će vas odvojiti od opsednutosti radom i uspehom. U ovoj godini naučićete važnu lekciju: da biste dostigli više profesionalne ciljeve i postigli željeni uspeh, potrebni su vam zdrava porodična stabilnost i emocionalna sigurnost.

RIBE

Drage Ribe, novu godinu počinjete pravljenjem planova sa prijateljima koji će vas upoznati sa zanimljivom osobom, sa kojom biste mogli da počnete i emotivnu vezu ako ste slobodni. U vašem životu mogla bi da se pojavi platonska ljubav iz prošlosti. Biće to godina u kojoj ćete se zaljubiti u život ili ćete previše maštati. Iskoristite lepu priliku da ponovo volite. Osim planova sa uticajnim osobama koje će vam dati snagu i hrabrost, predstoje vam velika putovanja na kojima ćete obogatiti svoju ličnost i raširiti krila kao nikada do sada. Ovo je magična godina za vas, i ako ne verujete u to, ponovo pročitajte ove redove kada prođe maj. Imajte na umu da ćete biti veoma osetljivi na promene koje će vam se ukazati, pa se potrudite da se ne nađete u poziciji žrtve i uočite značajnu priliku koja je pred vama jer naredni meseci donose mnogo svetlosti i ljubavi. Ako ste zauzeti, možete očekivati novog člana porodice. Moguć je i novi projekat zbog čega biste se osećali ispunjeni i srećni. Bilo bi dobro da dokumentujete, pišete i sa drugima delite vaše doživljaje i iskustva, i da interesovanja usmerite ka novim sferama kao što su muzika, umetnost, duhovnost ili misticizam. Ostavite po strani želju da pobegnete od svakodnevnih sukoba i rešite neke pravne probleme.