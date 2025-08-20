Džejmi Oliver otkriva recept za hleb iz air fryer, gotov za 30 minuta

Kada Džejmi Oliver pred publiku donese novi recept, znamo da nas čeka nešto ukusno, jednostavno i neodoljivo.

A kad je to još i recept Džejmija Olivera za hleb iz air fryera, vreme je da zasučemo rukave. Ovog puta u pitanju je recept za hleb sa sirom i aromatičnim biljem, savršen za doručak, ručak i večeru. Screenshot Instagram/@jamieoliver

Džejmi Oliver nije samo jedan od najpoznatijih britanskih kuhara, već i globalna kulinarska ikona. Ne govorimo o veštinama, već o prepoznatljivosti, pristupačnosti i ljubavi kojom je uspeo da inspiriše mnoge ljude širom sveta.

Njegova misija da ljude nauči da kuvaju kod kuće, brzo i zdravo, osvojila je milione. Kuvar poznat po jednostavnom stilu kuvanja, Džejmi Oliver, iza sebe ima desetinu knjiga, nebrojeno kulinarskih emisija, restorana, serijala i više velikih kampanja za bolju ishranu u školama širom Ujedinjenog Kraljevstva.

Osim što je posvećen kuvanju, Džejmi važi za posvećenog supruga i oca petoro dece. Svi članovi porodice, uključujući i njegovu suprugu Džojs, u kuhinji se fino snalaze. A upravo ta prostorija za porodicu Oliver je mesto okupljanja i zabave. Screenshot Instagram/@jamieoliver

Pređimo na ovaj celebrity recept, za koji Džejmi tvrdi da se priprema za 30 minuta. Recept Džejmija Olivera za hleb iz air fryera nakon pola sata je savršeno pečen; zlatno-smeđe pecivo koje kući da nezamenjivu aromu doma.

Sastojci

250 g integralnog brašna

200 g belog brašna tip 405 (još malo za obradu)

50 g ovsenih pahuljica (još malo za posipanje)

1 kašičica sode bikarbone

4 grančice ruzmarina

1 veliko jaje

300 ml jogurta

100 g cheddar sira

U velikoj činiji pomešajte oba brašna, ovsene pahuljice, sodu bikarbonu i 1 ravnu kašičicu morske soli. Listiće ruzmarina sitno iseckajte, pa većinu dodajte u smesu. Ostatak ostavite sa strane za kasnije. Napravite udubljenje u sredini brašna, dodajte umućeno jaje i jogurt, pa viljuškom umutite i dobro mešajte. Zatim, rukom zamesite testo, pa u to dodajte sir isečen na kockice. Dobro sjedinite i oblikujte u jufku, pa nauljenim dlanovima spljoštite testo na debljinu oko 3 cm. Screenshot Instagram/@jamieoliver

Pospite preostalim ovsenim pahuljicama, morskom soli i lagano utisnite u testo. Zarežite testo na sredini, pa ga prebacite u korpu air fryera i pecite 20 minuta na 180°C. Preostali ruzmarin pomešajte sa kašičicom maslinovog ulja i premažite preko hleba. Nastavite da pečete još 10 minuta na 180°C tj. dok korica ne postane čvrsta, zlatno-smeđa.

Hrskava korica, pun ukus sira, aroma ruzmarina... A sve to bez komplikovanog čekanja da testo naraste. Ako tražite način da uživate bez mnogo truda, recept Džejmija Olivera za hleb iz air fryera je pravi izbor.









