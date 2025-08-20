Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Džejmi Oliver otkriva recept za hleb iz air fryer, gotov za 30 minuta

Autor: | 20/08/2025

Kada Džejmi Oliver pred publiku donese novi recept, znamo da nas čeka nešto ukusno, jednostavno i neodoljivo.

Kako izgleda dom Džejmija Olivera? Prelepo seosko imanje, divan spoj rustike i luksuza

A kad je to još i recept Džejmija Olivera za hleb iz air fryera, vreme je da zasučemo rukave. Ovog puta u pitanju je recept za hleb sa sirom i aromatičnim biljem, savršen za doručak, ručak i večeru.

Screenshot Instagram/@jamieoliver

 

Džejmi Oliver nije samo jedan od najpoznatijih britanskih kuhara, već i globalna kulinarska ikona. Ne govorimo o veštinama, već o prepoznatljivosti, pristupačnosti i ljubavi kojom je uspeo da inspiriše mnoge ljude širom sveta.

Njegova misija da ljude nauči da kuvaju kod kuće, brzo i zdravo, osvojila je milione. Kuvar poznat po jednostavnom stilu kuvanja, Džejmi Oliver, iza sebe ima desetinu knjiga, nebrojeno kulinarskih emisija, restorana, serijala i više velikih kampanja za bolju ishranu u školama širom Ujedinjenog Kraljevstva.

Torta bez pečenja! Nataša Pavlović ovu poslasticu sprema za čas

Osim što je posvećen kuvanju, Džejmi važi za posvećenog supruga i oca petoro dece. Svi članovi porodice, uključujući i njegovu suprugu Džojs, u kuhinji se fino snalaze. A upravo ta prostorija za porodicu Oliver je mesto okupljanja i zabave.

Screenshot Instagram/@jamieoliver

 

Pređimo na ovaj celebrity recept, za koji Džejmi tvrdi da se priprema za 30 minuta. Recept Džejmija Olivera za hleb iz air fryera nakon pola sata je savršeno pečen; zlatno-smeđe pecivo koje kući da nezamenjivu aromu doma.

Sastojci

  • 250 g integralnog brašna
  • 200 g belog brašna tip 405 (još malo za obradu)
  • 50 g ovsenih pahuljica (još malo za posipanje)
  • 1 kašičica sode bikarbone
  • 4 grančice ruzmarina
  • 1 veliko jaje
  • 300 ml jogurta
  • 100 g cheddar sira

U velikoj činiji pomešajte oba brašna, ovsene pahuljice, sodu bikarbonu i 1 ravnu kašičicu morske soli. Listiće ruzmarina sitno iseckajte, pa većinu dodajte u smesu. Ostatak ostavite sa strane za kasnije. Napravite udubljenje u sredini brašna, dodajte umućeno jaje i jogurt, pa viljuškom umutite i dobro mešajte. Zatim, rukom zamesite testo, pa u to dodajte sir isečen na kockice. Dobro sjedinite i oblikujte u jufku, pa nauljenim dlanovima spljoštite testo na debljinu oko 3 cm.

Screenshot Instagram/@jamieoliver

 

Pospite preostalim ovsenim pahuljicama, morskom soli i lagano utisnite u testo. Zarežite testo na sredini, pa ga prebacite u korpu air fryera i pecite 20 minuta na 180°C. Preostali ruzmarin pomešajte sa kašičicom maslinovog ulja i premažite preko hleba. Nastavite da pečete još 10 minuta na 180°C tj. dok korica ne postane čvrsta, zlatno-smeđa. 

Hrskava korica, pun ukus sira, aroma ruzmarina... A sve to bez komplikovanog čekanja da testo naraste. Ako tražite način da uživate bez mnogo truda, recept Džejmija Olivera za hleb iz air fryera je pravi izbor.

Nataša Stevanović Ken McKay / ITV /Shutterstock Editorial / Profimedia
džejmi oliver recept dzejmija olivera za hleb hleb iz air fryera recepti

