Džejmi Oliver otkriva recept za hleb iz air fryer, gotov za 30 minuta

Kada Džejmi Oliver pred publiku donese novi recept, znamo da nas čeka nešto ukusno, jednostavno i neodoljivo.
Kako izgleda dom Džejmija Olivera? Prelepo seosko imanje, divan spoj rustike i luksuza
A kad je to još i recept Džejmija Olivera za hleb iz air fryera, vreme je da zasučemo rukave. Ovog puta u pitanju je recept za hleb sa sirom i aromatičnim biljem, savršen za doručak, ručak i večeru.
Džejmi Oliver nije samo jedan od najpoznatijih britanskih kuhara, već i globalna kulinarska ikona. Ne govorimo o veštinama, već o prepoznatljivosti, pristupačnosti i ljubavi kojom je uspeo da inspiriše mnoge ljude širom sveta.
Njegova misija da ljude nauči da kuvaju kod kuće, brzo i zdravo, osvojila je milione. Kuvar poznat po jednostavnom stilu kuvanja, Džejmi Oliver, iza sebe ima desetinu knjiga, nebrojeno kulinarskih emisija, restorana, serijala i više velikih kampanja za bolju ishranu u školama širom Ujedinjenog Kraljevstva.
Pročitajte Torta bez pečenja! Nataša Pavlović ovu poslasticu sprema za čas
Osim što je posvećen kuvanju, Džejmi važi za posvećenog supruga i oca petoro dece. Svi članovi porodice, uključujući i njegovu suprugu Džojs, u kuhinji se fino snalaze. A upravo ta prostorija za porodicu Oliver je mesto okupljanja i zabave.
Pređimo na ovaj celebrity recept, za koji Džejmi tvrdi da se priprema za 30 minuta. Recept Džejmija Olivera za hleb iz air fryera nakon pola sata je savršeno pečen; zlatno-smeđe pecivo koje kući da nezamenjivu aromu doma.
Sastojci
- 250 g integralnog brašna
- 200 g belog brašna tip 405 (još malo za obradu)
- 50 g ovsenih pahuljica (još malo za posipanje)
- 1 kašičica sode bikarbone
- 4 grančice ruzmarina
- 1 veliko jaje
- 300 ml jogurta
- 100 g cheddar sira
U velikoj činiji pomešajte oba brašna, ovsene pahuljice, sodu bikarbonu i 1 ravnu kašičicu morske soli. Listiće ruzmarina sitno iseckajte, pa većinu dodajte u smesu. Ostatak ostavite sa strane za kasnije. Napravite udubljenje u sredini brašna, dodajte umućeno jaje i jogurt, pa viljuškom umutite i dobro mešajte. Zatim, rukom zamesite testo, pa u to dodajte sir isečen na kockice. Dobro sjedinite i oblikujte u jufku, pa nauljenim dlanovima spljoštite testo na debljinu oko 3 cm.
Pospite preostalim ovsenim pahuljicama, morskom soli i lagano utisnite u testo. Zarežite testo na sredini, pa ga prebacite u korpu air fryera i pecite 20 minuta na 180°C. Preostali ruzmarin pomešajte sa kašičicom maslinovog ulja i premažite preko hleba. Nastavite da pečete još 10 minuta na 180°C tj. dok korica ne postane čvrsta, zlatno-smeđa.
Hrskava korica, pun ukus sira, aroma ruzmarina... A sve to bez komplikovanog čekanja da testo naraste. Ako tražite način da uživate bez mnogo truda, recept Džejmija Olivera za hleb iz air fryera je pravi izbor.
Pročitajte još
Džejmi Oliver otkriva recept za hleb iz air fryer, gotov za 30 minuta
Recept Džejmija Olivera za hleb iz air fryera. Brz, mirisan i pun sira
20/08/2025Saznajte više
Zelena salata koja vraća energiju, recept nikad lakši
Probali smo viralnu zelenu salatu sa TikToka koja „menja život“. Recept brz, a sastojci obični...
17/08/2025Saznajte više
Pica od samo 250 kalorija, i to bez brašna
Receot za picu koja sadrži samo 250 kalorija, lako se pravi, a što je najvažnije veoma je hranljiva i ne goji
16/08/2025Saznajte više
Pamela Anderson otkrila recept za granitu od lubenice, letnji hit
Otkrijte kako Pamela Anderson pravi osvežavajuću granitu od lubenice
15/08/2025Saznajte više
Večeras svečano otvaranje “Dečjeg leta na Ušću” – počinje porodična letnja avantura u organizaciji Grada Beograda
Dečje leto na Ušću danas zvanično počinje
15/08/2025Saznajte više
Piksijeva vila na Dorćolu ima 246 kvadrata i tri sprata: U centru luksuznog doma stoji BISTA i to čija!
Piksijeva vila na Dorćolu oduzima dah
14/08/2025Saznajte više
Komentari (0)