Kako da napravite picu kao Megan Markl, recept za svaki dan

Megan Markl je poznata po svom stilu, za koji mnogi ne mogu da nađu zamerku, ali i po ljubavi prema zdravoj i ukusnoj hrani.

Pre nego što je upoznala princa Harija i postala njegova supruga, Megan je vodila lifestyle blog “The Tig”, gde je delila recepte koji kombinuju jednostavnost i sofisticiranost. Poput njenog životnog stila danas. Photo by Chris Jackson/Getty Images for the Invictus Games Foundation

Među najpopularnijim objavama na njenom blogu bio je recept za mini pice, poznate kao pizzette, pravi hedonistički dar-mar s ukusom kremastog kozjeg sira, karamelizovanog luka i aromatične žalfije.

Ova pica nije klasična, reč je o elegantnim, hrskavim mini pizzettama koje se brzo prave, a izgledaju i mirišu kao one iz restorana u Toskani.

Savršene su za vikend druženja, lagane večere ili kao zalogaji koje možete poslužiti pred goste. Freepik/freepik

Recept Megan Markl za picu koji ćete obožavati

65 g oštrog brašna ili semolina, brašna od griza

240 g pšeničnog brašna

4 glavice crnog luka

200 g kozjeg sira

šaka svežih listova žalfije

4 kašičice suvog kvasca

473 ml mlake vode

2 kašičice morske soli

1 kašičica šećera

malo putera za prženje luka

Priprema testa: U velikoj posudi pomešajte mlaku vodu, so, kvasac i semolina brašno. Dodajte pšenično brašno, promešajte i mesite 5-10 minuta, dok ne dobijete glatko testo. Pokrijte vlažnom krpom i ostavite da naraste dok ne udvostruči, oko 60 min.

Karamelizovanje luka: Luk isecite na tanke kolutove i propržite na puteru na srednjoj vatri. Dodajte kašičicu šećera i dinstajte 10–15 minuta, dok ne postane mekan, zlatan i sladak.

Formiranje i pečenje pice: Nadošlo testo podelite na 8 delova i razvucite jufkice ih što tanje. Na svaku pizzettu stavite kašiku karamelizovanog luka, komadiće kozjeg sira i listove žalfije. Pecite u rerni zagrejanoj na 220°C oko 12–15 minuta, dok ne postanu hrskave i zlatne.

Kako da prilagodite recept Megan Markl za picu

Ako ne volite kozji sir, možete koristiti rikotu, mocarelu ili čak blagi feta sir. Dodajte i tanke kriške tikvice, paradajza ili pečurke. Eto rešenja da svaki put imate nov rezultat i divan ukus!

Recept Megan Markl za picu je tipično ženski, jednostavan, zdrav i prefinjen. A miriše na italijansko sunce, tera vas da sednete, usporite i uživate...









