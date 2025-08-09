Kako da napravite picu kao Megan Markl, recept za svaki dan

Megan Markl je poznata po svom stilu, za koji mnogi ne mogu da nađu zamerku, ali i po ljubavi prema zdravoj i ukusnoj hrani.
Pre nego što je upoznala princa Harija i postala njegova supruga, Megan je vodila lifestyle blog “The Tig”, gde je delila recepte koji kombinuju jednostavnost i sofisticiranost. Poput njenog životnog stila danas.
Među najpopularnijim objavama na njenom blogu bio je recept za mini pice, poznate kao pizzette, pravi hedonistički dar-mar s ukusom kremastog kozjeg sira, karamelizovanog luka i aromatične žalfije.
Ova pica nije klasična, reč je o elegantnim, hrskavim mini pizzettama koje se brzo prave, a izgledaju i mirišu kao one iz restorana u Toskani.
Pročitajte Vodimo vas u kuhinju princeze Ljubice Karađorđević - Luk, paprika, paradajz i jelo koje deca obožavaju
Savršene su za vikend druženja, lagane večere ili kao zalogaji koje možete poslužiti pred goste.
Recept Megan Markl za picu koji ćete obožavati
- 65 g oštrog brašna ili semolina, brašna od griza
- 240 g pšeničnog brašna
- 4 glavice crnog luka
- 200 g kozjeg sira
- šaka svežih listova žalfije
- 4 kašičice suvog kvasca
- 473 ml mlake vode
- 2 kašičice morske soli
- 1 kašičica šećera
- malo putera za prženje luka
Priprema testa: U velikoj posudi pomešajte mlaku vodu, so, kvasac i semolina brašno. Dodajte pšenično brašno, promešajte i mesite 5-10 minuta, dok ne dobijete glatko testo. Pokrijte vlažnom krpom i ostavite da naraste dok ne udvostruči, oko 60 min.
Karamelizovanje luka: Luk isecite na tanke kolutove i propržite na puteru na srednjoj vatri. Dodajte kašičicu šećera i dinstajte 10–15 minuta, dok ne postane mekan, zlatan i sladak.
Formiranje i pečenje pice: Nadošlo testo podelite na 8 delova i razvucite jufkice ih što tanje. Na svaku pizzettu stavite kašiku karamelizovanog luka, komadiće kozjeg sira i listove žalfije. Pecite u rerni zagrejanoj na 220°C oko 12–15 minuta, dok ne postanu hrskave i zlatne.
Kako da prilagodite recept Megan Markl za picu
Ako ne volite kozji sir, možete koristiti rikotu, mocarelu ili čak blagi feta sir. Dodajte i tanke kriške tikvice, paradajza ili pečurke. Eto rešenja da svaki put imate nov rezultat i divan ukus!
Recept Megan Markl za picu je tipično ženski, jednostavan, zdrav i prefinjen. A miriše na italijansko sunce, tera vas da sednete, usporite i uživate...
