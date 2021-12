Tokom praznika imunitet pada, najbolja zaštita je jod

Sezona je slava i praznika, uživanja u hrani i piću sa porodicom i prijateljima. U ovom periodu ljudi se opuste i manje vode računa o svom zdravlju, što može biti vrlo štetno s obzirom na to da pandemija korona virusa još traje, a i druge bolesti vrebaju organizme sa smanjenim imunitetom. Kako bismo imali šansu u borbi protiv infekcija, briga o telu i imunološkom sistemu trebalo bi da nam je prioritet u aktuelnom trenutku. Guliver Getty Images

Ono što ne smemo zaboraviti je jod, zahvaljujući kome naš organizam funkcioniše u celosti. Pošto ga organizam ne proizvodi, jod moramo svakodnevno unositi, jer je zadužen za pravilan rad štitnjače, metabolizam, pravilan rad nervnog sistema i imunitet. Ono što je najvažnije, u periodu pandemije pomaže nam u borbi protiv virusa!

Istraživanja dr Dejvida Derija publikovana u američkim stručnim časopisima naglašavaju dominantnu ulogu joda u jačanju imunog sistema, naročito u borbi protiv virusnih infekcija i kovida. Pored poznate činjenice da eliminiše sve patogene, uključujući deaktivaciju virusa u telu i na koži, čime najbolje doprinosi jačanju organizma, njegova najvažnija uloga je takozvana apoptoza – programirano uništavanje zaraženih ćelija.

Unosom od 1,5 do 2,4 miligrama joda dnevno (zavisno od telesne težine) ojačavamo naš imuni sistem u borbi protiv gripa. Takođe, smanjujemo mogućnost prenosa kovida 19, a samim tim i smrtnosti. Najbolji izvori joda su alge, morska riba i jodirana so. Namirnice bogate ovim mineralom umanjuju rizik od bolesti, dok ga stres povećava. Važnost joda i njegovog nedostatka u hrani dokazuje činjenica da su mnoge zemlje propisale veštačko jodiranje soli. S obzirom na to da sve manje jedemo slano i koristimo razne vrste soli, nedostatak joda u ishrani je evidentan.

Svakodnevno dovoljno konzumirajte ovaj dragoceni mineral. To je pravi način da pobedite infekcije i ojačate imunološki sistem. Najbolja odbrana je najjači napad.