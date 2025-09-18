Jedna je Melanija! Državni banket na britanskom dvoru u senci jarko žute haljine golih ramena, Kejt nikad lepša

Kejt i Melanija glavna tema u Britaniji
Kejt Midlton i princ Vilijam svečano su juče, u Vindzoru, dočekali predsednika Amerike Donalda Trampa i njegovu suprugu Melaniju. Njih dvoje borave u trodnevnoj poseti Velikoj Britaniji. Malo je reći da su od sletanja i izlazka iz aviona sve oči uprte u njih.
Britanska kraljevska porodica ih je svečano dočekala, a potom je u večernjim satima u Vindzorskom zamku usledila državna večera u čast američkog predsednika i prve dame.
Na svečanosti su, osim Kejt, prisustvovali i princ Vilijam, kralj Čarls, kraljica Kamila i drugi članovi kraljevske porodice, svi obučeni u svoje najsvečanije toalete. Malo je reći koliko je Kejt oduševila javnost, kada se na Instagram stranici kraljevske porodice pojavila fotografija.
Za ovu priliku Kejt je odabrala krojenu haljinu britanske dizajnerke Filipe Lepli, preko koje je nosila ručno vezeni zlatni večernji kaput od šantili čipke, preko svilene kreps haljine. Svoj izgled upotpunila je omiljenim kraljevskim ukrasom za glavu – tijarom Ljubavni čvor kraljice Meri.
Sa druge strane, na svečanom državnom banketu u sredu uveče, Melanija se odlučila za smelu kombinaciju. Jarko žutom haljinom prva dama Amerike istakla je ramena i vitku figuru.
Žuta boja haljine. Uz nežno ružičasti kaiš.
Golih ramena, dugih rukava, Melanija je ponela delo modne kuće Karoline Herera.
Ovog puta bez šešira, puštene kose, izgled je upotpunila blistavim, visećim minđušama. Da li je Melanija ovom smelom haljinom na kraljevskom dvoru preterala ili ne, mišljenja su različita. Marijan Kvei, stilistkinja poznatih ličnosti i saradnica časopisa Vog kaže da boja Melanijine haljine nije bila očekivana za jedan prestižni državni banket.
- Iako možda odgovara protokolu, haljina bez bretela je pomalo hrabar izbor - kaže Kvei, svestan da ovo nije nije prvi put da vidimo Melaniju da nosi haljinu golih ramena. Sličan model nosila je tokom prvog plesa posle inauguracije predsednika Trampa u januaru.
Slične Vesti
Melanija, da li bi se udala za Donalda da si znala da će biti predsednik? Prva dama uživo pred kamerama
Melanija odgovorila na skakljivo pitanje novinara
25/07/2025Saznajte više
Dosta joj je poniženja: Melanija napustila Trampa, ovu ženu nije mogla da mu oprosti FOTO
Melanija ostavila Donalda Trampa 2018. godine
24/03/2023Saznajte više
Nekada je blistala: Ovo je Melanija Tramp danas, najnovije fotografije obišle svet
Povratak Melanije Tramp u velikom stilu
08/07/2022Saznajte više
Od 20. januara gubi joj se svaki trag: Konačno otkriveno gde je Melanija Tramp
Gde je nestala Melanija Tramp? Poslednji put videli smo je 20. januara...
06/05/2021Saznajte više
Pročitajte još
Jedna je Melanija! Državni banket na britanskom dvoru u senci jarko žute haljine golih ramena, Kejt nikad lepša
Kejt i Melanija blistale na britanskom dvoru, državni banket oduševio
18/09/2025Saznajte više
Kralj Čarls, Vilijam i Kejt ujedinjeni u bolu
Kejt Midlton na sahrani vojvotkinje od Kenta
16/09/2025Saznajte više
Zdravstveno stanje kralja Čarlsa mnogo je gore nego što mislimo, princ Hari pozvan zbog nasledstva
Zdravstveno stanje kralja Čarlsa je veoma loše
16/09/2025Saznajte više
Ekskluzivno! Emotivan susret princa Harija sa ocem Čarlsom: Uzelo je svoj danak, naneta je nepravda
Princ Hari u Londonu je boravio iz nekoliko razloga
15/09/2025Saznajte više
Emotivni susret Kejt Midlton i čoveka koji je bio drugi otac Vilijamu i Hariju
Emotivni susret Kejt Midlton i kuma princa Džordža
14/09/2025Saznajte više
Kao i sva druga deca: Žak i Gabrijela od Monaka krenuli u školu, svi gledaju njihove rančeve
Deca princa Alberta krenula u školu
14/09/2025Saznajte više
Komentari (0)