Jedna je Melanija! Državni banket na britanskom dvoru u senci jarko žute haljine golih ramena, Kejt nikad lepša

Kejt i Melanija glavna tema u Britaniji

Kejt Midlton i princ Vilijam svečano su juče, u Vindzoru, dočekali predsednika Amerike Donalda Trampa i njegovu suprugu Melaniju. Njih dvoje borave u trodnevnoj poseti Velikoj Britaniji. Malo je reći da su od sletanja i izlazka iz aviona sve oči uprte u njih. Photo by Aaron Chown - WPA Pool/Getty Images

Britanska kraljevska porodica ih je svečano dočekala, a potom je u večernjim satima u Vindzorskom zamku usledila državna večera u čast američkog predsednika i prve dame.

Na svečanosti su, osim Kejt, prisustvovali i princ Vilijam, kralj Čarls, kraljica Kamila i drugi članovi kraljevske porodice, svi obučeni u svoje najsvečanije toalete. Malo je reći koliko je Kejt oduševila javnost, kada se na Instagram stranici kraljevske porodice pojavila fotografija. Photo by Aaron Chown-WPA Pool/Getty Images

Za ovu priliku Kejt je odabrala krojenu haljinu britanske dizajnerke Filipe Lepli, preko koje je nosila ručno vezeni zlatni večernji kaput od šantili čipke, preko svilene kreps haljine. Svoj izgled upotpunila je omiljenim kraljevskim ukrasom za glavu – tijarom Ljubavni čvor kraljice Meri. Photo by Aaron Chown-WPA Pool/Getty Images

Sa druge strane, na svečanom državnom banketu u sredu uveče, Melanija se odlučila za smelu kombinaciju. Jarko žutom haljinom prva dama Amerike istakla je ramena i vitku figuru.

Žuta boja haljine. Uz nežno ružičasti kaiš. Photo by Aaron Chown-WPA Pool/Getty Images

Golih ramena, dugih rukava, Melanija je ponela delo modne kuće Karoline Herera.

Ovog puta bez šešira, puštene kose, izgled je upotpunila blistavim, visećim minđušama. Da li je Melanija ovom smelom haljinom na kraljevskom dvoru preterala ili ne, mišljenja su različita. Marijan Kvei, stilistkinja poznatih ličnosti i saradnica časopisa Vog kaže da boja Melanijine haljine nije bila očekivana za jedan prestižni državni banket.

- Iako možda odgovara protokolu, haljina bez bretela je pomalo hrabar izbor - kaže Kvei, svestan da ovo nije nije prvi put da vidimo Melaniju da nosi haljinu golih ramena. Sličan model nosila je tokom prvog plesa posle inauguracije predsednika Trampa u januaru. Photo by Doug Mills-Pool/Getty Images









