Zdravstveno stanje kralja Čarlsa mnogo je gore nego što mislimo, princ Hari pozvan je zbog nasledstva

Zdravstveno stanje kralja Čarlsa je veoma loše, navode svetski mediji
Prošlo je više od 18 meseci od kada su se kralj Čarls i princ Hari susreli u Londonu do pre nekoliko dana kada je vojvoda od Saseksa ponovo stigao u Bakingemsku palatu.
Sastanak je usledio neposredno pred Harijev 41. rođendan, koji je danas. Iako su mnogi pomislili da je u pitanju pokušaj pomirenja, izvori bliski kraljevskoj porodici otkrivaju da su pravi razlozi mnogo ozbiljniji.
Prema tvrdnjama neimenovanog člana porodice, koje je preneo holivudski insajder Rob Šuter, razlog poziva princu Hariju bio je zdravstvene prirode:
- Zdravstveno stanje kralja Čarlsa je mnogo gore nego što sa Palate govore. Zato je princ Hari pozvan. Ne radi se o pomirenju, već o nasledstvu, izjavio je izvor za Šuterov Substack, objavljen 12. septembra.
Kralju Čarlsu je početkom februara prošle godine dijagnostikovan rak, nakon što je operisan zbog benignog uvećanja prostate. Iako je potvrđeno da se ne radi o prostati, iz palate nikada nije saopštena konkretna vrsta kancera.
Još jedan izvor iz palate navodi da je možda učinjena greška što je kralj odlučio da javno objavi svoju dijagnozu.
Pročitajte Vilijamov rođendan pao je u drugi plan - Kejt uvredila Čarlsa, odnosi su veoma narušeni
- Bila je greška što je Čarls tako brzo i otvoreno podelio informacije o svom stanju.
Podsetimo, kraljica Elizabeta II, Čarlsova majka, borila se sa rakom kostiju do svoje smrti u septembru 2022. godine, ali se javnost o tome nije informisala sve do posle njene smrti.
- Kad ljudi saznaju da monarh umire, moć počinje da se menja – i to se već dešava, dodao je izvor, nagoveštavajući tihu tranziciju vlasti.
U slučaju da kralj Čarls više ne bude mogao da obavlja dužnosti, prestolonaslednik je njegov najstariji sin, princ Vilijam. Međutim, odnosi između Vilijama i Harija i dalje su zategnuti. Nakon napuštanja kraljevske porodice i brojnih medijskih istupa, braća se nisu javno pojavila zajedno, niti su imali direktne kontakte, osim retkih formalnih trenutaka.
Sledeći u redu za presto su deca princa i princeze od Velsa, princ Džordž, princeza Šarlot i princ Lui dok se princ Hari nalazi tek iza njih u liniji nasledstva.
Iako se u javnosti retko oglašava o svom zdravlju, kralj Čarls je nedavno, 3. septembra, posetio Univerzitetsku bolnicu Midland Metropolitan u Birmingemu. Tom prilikom je razgovarao sa pacijentom koji se takođe leči od raka i pokušao da pruži ohrabrenje:
- Nije mi toliko loše, hvala vam, rekao je Čarls u srdačnom tonu.
Njegova poseta bolnici bila je prethodno zakazana za mart, ali je tada otkazana zbog privremenih nuspojava koje je imao tokom tretmana. Predstavnik palate tada je izjavio da se radilo o "najmanjoj prepreci na putu koji ide u pravom smeru".
Pročitajte Palata potvrdila - Najnovije informacije o zdravstvenom stanju kralja Čarlsa
Nakon susreta sa ocem, princ Hari je kratko prokomentarisao zdravstveno stanje kralja: - Čarls se sjajno oseća.
Iako zvanične izjave ukazuju na optimizam, izvori upućeni u zbivanja tvrde da se iza zatvorenih vrata vodi ozbiljna diskusija o nasleđu i budućnosti monarhije. Uprkos zategnutim odnosima unutar kraljevske porodice, izgleda da ih ozbiljna zdravstvena situacija kralja Čarlsa ipak ponovo zbližava — makar formalno.
Slične Vesti
Potresan susret oca i sina: Princ Hari stigao u London, prve fotografije teško bolesnog Čarlsa
Princ Hari posetio bolesnog oca
07/02/2024Saznajte više
Ovakav odnos imaju otac i sin: Hari može da prisustvuje krunisanju kralja Čarlsa samo pod jednim uslovom
Krunisanje kralja Čarlsa biće u maju
15/10/2022Saznajte više
Pročitajte još
Zdravstveno stanje kralja Čarlsa mnogo je gore nego što mislimo, princ Hari pozvan je zbog nasledstva
Zdravstveno stanje kralja Čarlsa je veoma loše
16/09/2025Saznajte više
Ekskluzivno! Emotivan susret princa Harija sa ocem Čarlsom: Uzelo je svoj danak, naneta je nepravda
Princ Hari u Londonu je boravio iz nekoliko razloga
15/09/2025Saznajte više
Emotivni susret Kejt Midlton i čoveka koji je bio drugi otac Vilijamu i Hariju
Emotivni susret Kejt Midlton i kuma princa Džordža
14/09/2025Saznajte više
Kao i sva druga deca: Žak i Gabrijela od Monaka krenuli u školu, svi gledaju njihove rančeve
Deca princa Alberta krenula u školu
14/09/2025Saznajte više
Princ Hari i kralj Čarls posle 18 meseci ponovo zajedno: Susret koji je čekao ceo svet
Princ Hari i kralj Čarls ponovo zajedno
10/09/2025Saznajte više
Princ Hari se vratio kući, svi čekaju susret sa ocem i bratom
Princ Hari došao u Veliku Britaniju bez supruge
09/09/2025Saznajte više
Komentari (0)