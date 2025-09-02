Kraljica Ranija Al Abdulah proslavila je svoj 55. rođendan i obeležila još jednu godinu provedenu u nepokolebljivoj službi Jordanu i njegovom narodu.
Tokom svog javnog života, nastojala je da doprinese ostvarenju kraljevske vizije svog supruga, kralja Abdulaha II, čineći sve da ojača globalnu i regionalnu ulogu Jordana, kao platforme za humanitarni rad, održivi razvoj i mir.
Pročitajte Žuta suknja i žute salonke - Još jedna modna lekcija kraljice Ranije
Pre 12 godina osnovala je Fondaciju kraljice Ranije za obrazovanje i razvoj, koja radi na identifikovanju i rešavanju obrazovnih nedostataka u Jordanu i regionu. Takođe, predvodila je niz obrazovnih inicijativa, poput prve neprofitabilne platforme za otvorene za onlajn kurseve arapskog jezika.
Osim toga, kraljica Ranija je osnivač fonda za budućnost siročadi, koja podržava obrazovanje i obuku dece siročadi starije od 18 godina, kao i Nacionalnog saveta za porodična pitanja.
Po mnogima najlepša kraljica na svetu majka je četvoro dece i baka dvoje unučadi, pa ne čudi što je svoju humanitarnu misiju usmerila ka najmlađima.
Povodom svog rođendana, kraljica Ranija otvorila je porodični album sa fotografijama, na kojima su prikazani momenti sa najbližim članovima familije, ali i susreti sa državnicima, njihovim suprugama i verskim poglavarima.
Slične Vesti
Kraljica Ranija proslavila 51. rođendan: Imam samo jednu želju
Rođendan kraljice Ranije protekao u njenom stilu
05/09/2021Saznajte više
Pročitajte još
Najlepša kraljica na svetu proslavila rođendan, pa otvorila album sa porodičnim slikama
Kraljica Ranija proslavila 55. rođendan
02/09/2025Saznajte više
Princeza Katarina Karađorđević pobedila rak, retki dobiju bitku sa ovim oblikom kancera
Princeza Katarina Karađorđević pobedila rak pankreasa
02/09/2025Saznajte više
Šta Megan Markl sprema za doručak svojoj deci? Lilibet i Arči obožavaju ovo jelo
Megan Markl svakog jutra priprema topao doručak za svoju decu
02/09/2025Saznajte više
Brat princeze Dajane oglasio se na 28. godišnjicu njene smrti, ovo niko nije očekivao
Grob princeze Dajane svakog dana obilazi samo jedna osoba
01/09/2025Saznajte više
Držao sam je za ruku, bila je svesna svega: Ovo su bile poslednje reči princeze Dajane
Poslednje reči princeze Dajane.... Prošlo je punih 28 godina...
31/08/2025Saznajte više
Megan Markl priznala da uživa u brzoj hrani, pita s jabukama je najveća nagrada
Vojvotkinja od Saseksa priznala neobičnu naviku: umesto luksuza, birala je utehu, a pita s jabukama bila joj je omiljena nagrada
28/08/2025Saznajte više
Komentari (0)