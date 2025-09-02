Najlepša kraljica na svetu proslavila rođendan, pa otvorila album sa porodičnim slikama

Kraljica Ranija Al Abdulah proslavila je svoj 55. rođendan i obeležila još jednu godinu provedenu u nepokolebljivoj službi Jordanu i njegovom narodu. © Royal Hashemite Court

Tokom svog javnog života, nastojala je da doprinese ostvarenju kraljevske vizije svog supruga, kralja Abdulaha II, čineći sve da ojača globalnu i regionalnu ulogu Jordana, kao platforme za humanitarni rad, održivi razvoj i mir.

Pre 12 godina osnovala je Fondaciju kraljice Ranije za obrazovanje i razvoj, koja radi na identifikovanju i rešavanju obrazovnih nedostataka u Jordanu i regionu. Takođe, predvodila je niz obrazovnih inicijativa, poput prve neprofitabilne platforme za otvorene za onlajn kurseve arapskog jezika.

Osim toga, kraljica Ranija je osnivač fonda za budućnost siročadi, koja podržava obrazovanje i obuku dece siročadi starije od 18 godina, kao i Nacionalnog saveta za porodična pitanja.

Po mnogima najlepša kraljica na svetu majka je četvoro dece i baka dvoje unučadi, pa ne čudi što je svoju humanitarnu misiju usmerila ka najmlađima. © Royal Hashemite Court

Povodom svog rođendana, kraljica Ranija otvorila je porodični album sa fotografijama, na kojima su prikazani momenti sa najbližim članovima familije, ali i susreti sa državnicima, njihovim suprugama i verskim poglavarima.

© Royal Hashemite Court

© Royal Hashemite Court

© Royal Hashemite Court

© Royal Hashemite Court

© Royal Hashemite Court









