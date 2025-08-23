Žuta suknja i žute salonke: Još jedna modna lekcija kraljice Ranije

Modni stil kraljice Ranije je besprekoran
Kraljica Ranija Al Abdulah poznata je po svom humanitarnom radu. Ovih dana posetila je brojne organizacije usmerene na osnaživanje žena i programe društvenog razvoja.
Tokom posete Jordanskom udruženju za unapređenje porodice, kraljica se sastala sa predsednicom Fatimom Al Nsur i članovima upravnog odbora, koji su je upoznali sa aktivnostima i programima udruženja.
Osnovano 2019. godine, radi podrške lokalnoj zajednici, udruženje pruža humanitarnu pomoć porodicama, mogućnost ekonomskog osnaživanja žena, kao i inicijative za podizanje svesti i obuku u različitim oblastima.
Pročitajte Kraljica Ranija otvorila vrata luksuzne palate, majka četvoro dece prava je domaćica
Po mnogima najlepša i najelegantnija kraljica na svetu prošetala je trgom Al Ain, a zatim se pridružila članicama udruženja koje su joj objasnile kako inicijativa nudi radionice o raznim jordanskim rukotvorinama – u cilju očuvanja tradicije i osnaživanja lokalnih žena kroz razvoj veština.
Jordanska kraljica posetila je i lokalni kafić koji se nalazi u renoviranoj porodičnoj kući koja datira iz 1881. godine, gde su joj predstavili inspiraciju koja stoji iza njihovog projekta, kao i preduzetničku viziju za budućnost.
Kraljica Ranija još jednom je pokazala besprekoran modni stil. Odevnu kombinaciju, kao stvorenu za modni izlazak, činila je bela bluza sa “puf” rukavima, modne kuće Chloe, duga žuta suknja A-kroja sa vezom, i žute salonke sa potpisom Prada.
