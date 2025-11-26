Home Celebrity News Royalty Fashion Beauty Lifestyle Magazin Horoskop
Kraljica Jordana i elegancije: Ranija u najelegantnijim pantalonama za svaki dan

Autor: | 26/11/2025

Pantalone kraljice Ranije idealan su izbor za svaki dan

Kraljica Ranija izuzetno je aktivna u društvenom životu svoje zemlje, a svaki njen izlazak u javnost prava je lekcija elegancije i stila.

© Royal Hashemite Court

 

Ona je sada prisustvovala svečanosti povodom 20. godina postojanja Kraljevskog društva za zdravstvenu svest pri univerzitu u Jordanu. Skup je održan u državnoj biblioteci u cilju obeležavanja uloge Kraljevskog društva u podizanju zdravstvene svesti osnaživanju zajednice.

Kraljica Ranija se, u sklopu događaja koji traje četiri dana, pridružila i sesiji koju su vodili studenti na temu podizanja svesti o mentalnom zdravlju, ističući značaj njihovog rada u poboljšanju života mladih.

Po mnogima jedna od najlepših žena sveta, koja je nedavno proslavila 55. rođendan, mnogim damama primer je besprekornog stila koji treba slediti. I ona sama trudi se da za svakodnevne aktivnosti bira odevne kombinacije koje žene mogu sebi priuštiti.

© Royal Hashemite Court

 

Ovog puta, izabrala je široki model pantalona, boje bele kafe, koje je stilizovala uz rolku iste nijanse, i neobičan model košulje. Utisak je besprekoran.

