Kraljica Jordana i elegancije: Ranija u najelegantnijim pantalonama za svaki dan

Kraljica Ranija izuzetno je aktivna u društvenom životu svoje zemlje, a svaki njen izlazak u javnost prava je lekcija elegancije i stila.
Ona je sada prisustvovala svečanosti povodom 20. godina postojanja Kraljevskog društva za zdravstvenu svest pri univerzitu u Jordanu. Skup je održan u državnoj biblioteci u cilju obeležavanja uloge Kraljevskog društva u podizanju zdravstvene svesti osnaživanju zajednice.
Kraljica Ranija se, u sklopu događaja koji traje četiri dana, pridružila i sesiji koju su vodili studenti na temu podizanja svesti o mentalnom zdravlju, ističući značaj njihovog rada u poboljšanju života mladih.
Po mnogima jedna od najlepših žena sveta, koja je nedavno proslavila 55. rođendan, mnogim damama primer je besprekornog stila koji treba slediti. I ona sama trudi se da za svakodnevne aktivnosti bira odevne kombinacije koje žene mogu sebi priuštiti.
Ovog puta, izabrala je široki model pantalona, boje bele kafe, koje je stilizovala uz rolku iste nijanse, i neobičan model košulje. Utisak je besprekoran.
