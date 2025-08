Devojčica sa slike slavi 44. rođendan: Jedni je vole, drugi kritikuju, ali njeno ime svi znaju

Devojčica sa slike slavi 44. rođendan

Fotografije poznatih ličnosti, nastalih u danima njihovog detinjstva, više od reči govore o njihovoj ličnosti, snovima, željama. Jednu takvu priču govori i fotografija nasmejane devojčice, koja je pred vama. Instagram/meghan.markle.official

Ipak, pre tri decenije ni sama Megan Markl nije mogla da zamisli gde će je odvesti životne staze. Možda je maštala o karijeri glumice, ali teško da je mogla i da pretpostavi da će stići do britanskog dvora.

- Rođena je pre 44. godine, na današnji dan, u Los Anđelesu. Diplomirala je na "Northwestern" Univerzitetu, a glumačku karijeru gradila ulogama u serijama i filmovima srednje produkcije. Pažnju svetske javnosti privukla je ulogom u seriji “Suits”, dok ju je udaja za princa Harija učinila slavnom ali i, kako je često opisuju, “kontraverznom”.

Megan Markl mnogi “krive” za raskol u kraljevskoj porodici, a nema sumnje da je doprinela odluci supruga da se pre pet godina preseli u Ameriku. Par je u međuvremenu dao brojne intervjue, snimio razne emisije i dokumentarce, a što više govore o svom životu čini se da su sve više na meti zluradih komentara.

Bilo kako bilo, dok Megan i Hari, zajedno sa svojom decom – Arčijem i Lilibet, i dalje grade imidž srećne porodice, kojoj ništa ne može da naudi, činjenica je da im u ovom periodu ne ide na poslovnom planu. Njen šou program “S ljubavlju, Megan”, nije ispunio očekivanja produkcije, a loša gledanost dovela je do toga da joj ne bude produžen ugovor vredan 100 miliona dolara.

Slabo interesovanje vladalo je i za dokumentarac princa Harija, koji je rangiran kao 3. 436 od ukupno 7.000 emisija na platformi Netfix, sa svega pola miliona pregleda u šest meseci prikazivanja. Photo by Sascha Schuermann/Getty Images for the Invictus Games Foundation

No, to je tema koju će vojvotkinja od Saseksa i njen suprug tek razmatrati. Danas je dan za slavlje. Na zvaničnom profilu Megan Markl osvanula je čestitka koju prati pesma “Dance the Night”,