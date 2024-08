Megan Markl danas slavi rođendan, a umesto sa torte svećice duva ovako

Megan Markl rođendan i to 43. po redu proslavlja danas u porodičnom domu u Kaliforniji u najlepšem društvu, sa suprugom Harijem i naslednicima Arčijem i Lilibet.

Baš danas izlazi najnoviji intervju koji je dala sa mužem, prvi koji su zajedno snimili od 2021. i čuvenog intervjua s Oprom Vinfri. Photo by Sascha Schuermann/Getty Images for the Invictus Games Foundation

Govorili su o važnim temama u tom intervjuu, kao što je sajber zlostavljanje, pa nije čudo što je vojvotkinja od Saseksa simbolično birala baš svoj rođendan za njegovo emitovanje.

Ona je prethodno otkrila da poželi želju za svaki rođendan, te da ju je mama Dorija Ragland naučila da su rođendani lična Nova godina, te da su oni prilika da načinite prave odluke za sebe i godinu ispred sebe.

Megan je, tako, otkrila da želi više iznenađenja, avantura, prilika za rast, više dana ispunjenih smehom, šalom, ukusnim obrocima, inspiracijom...

Megan Markl rođendan obožava, ali ne i rođendansku tortu jer ono što je poznato je da ona izbegava slatkiše i ne voli ih, ali zato ima neobičnu tradiciju za svoj divan dan, a to je da dan počinje porcijom pomfrita.

Zvezda serije "Suits" je u jednom od brojnih intervjua otkrila da dan rođendana počne pomfritom za doručak, sa malenom svećicom te da joj omiljeni "porok" menja tradicionalnu tortu.

A da li ste znali da je njen rođendan poseban dan za kraljevsku porodicu? Retko ko zna da je to ujedno i dan krštenja princa Vilijama.