Ekskluzivni intervju! Dnevnik princeze Danice: Kako vaspitava sina Stefana, gde šeta, šta kuva...

Kad radite intervju sa umetnicom, možete očekivati da izrazi želju da se slika na nekom autentičnom mestu kao što je Muzej savremene umetnosti. Kad razgovarate sa princezom, možete očekivati da intervju bude protkan podacima iz istorije, sećanjima na tradiciju i porodične korene, ali i okrenut budućnosti. Priča sa princezom Danicom Karađorđević, koja je diplomirala na Akademiji primenjenih umetnosti na „Sorboni“, a master studije grafičkog dizajna završila u Londonu, koja je od pre četiri godine udata za princa Filipa Karađorđevića, sa kojim ima trogodišnjeg sina Stefana, upravo je takva – prožeta umetnošću, tradicijom i porodicom.

Na pitanje da li je muzej na Ušću predložila kao lokaciju za slikanje zato što je u toku određena izložba koja joj se naročito dopada ili je za to zdanje vežu lepe uspomene, Danica kaže:

‒ Moje odrastanje u umetničkoj porodici odredilo je i moj umetnički put. Uz oca slikara, čiji je atelje za mene u detinjstvu predstavljao neotkrivenu oazu, a kasnije i kroz sopstvenu karijeru, muzeji i galerije postali su moja svakodnevica. Otuda je i ovaj izbor bio sasvim prirodan. Muzej savremene umetnosti jedno je od najznačajnijih zdanja arhitekata Ivana Antića i Ivanke Raspopović, koje je od 1965. godine simbol Beograda. Za to mesto vežu me divne uspomene iz ranog detinjstva. Često smo ga posećivali jer se u njegovom vlasništvu nalaze slike čiji je autor Cile Marinković, moj otac. Tada su bile u stalnoj postavci. Istovremeno, to je jedan od prvih muzejskih prostora u koji sam ušla. Posebno mi je zadovoljstvo što su fotografije za vaš magazin nastale upravo ovde, jer tako i ova priča dobija pravi kontekst. Luka Šarac

U oktobru ćete obeležiti četiri godine bračnog života. Kad se osvrnete, kako vam se čini minuli period?

‒ Četiri lepe i dinamične godine obeležene su Stefanovim rođenjem i odrastanjem. Dete je veliki blagoslov za svaku porodicu, a naša je njegovim dolaskom na svet spoznala novu dimenziju ljubavi. Iza nas je mnogo lepih putovanja, susreta sa divnim ljudima, a povratak u Srbiju iz Londona, gde smo živeli, jedan je od najznačajnijih momenata. Ponosni smo na tu životnu odluku.

Da li ste se i u kojoj meri promenili otkad ste postali supruga i majka? Kakva je Danica danas u odnosu na onu od pre neku godinu?

‒ Majčinstvo je unelo novu dimenziju u moj život, a pre svega veliku radost. Stefanovo bezbrižno odrastanje mi je prioritet. Aktivno ga pratim na njegovom putu otkrivanja sveta koji ga okružuje, i za sve što njegov radoznali um poželi da sazna tu sam da ga ispratim, objasnim, naučim. Otkad imam dete, primećujem da imam neuporedivo više strpljenja nego ranije.

Šta u 21. veku, ne samo u Srbiji, nego na nivou Evrope, znači titula princeze? Koje privilegije donosi, a kakve obaveze nameće?

‒ Oduvek sam negovala svoj stil i trudila se da ostanem dosledna svom karakteru i senzibilitetu. Danas se kroz razne aktivnosti bavim temama na kojima sam radila kroz umetnost i srećna sam što imam mogućnost da ih stavim u prvi plan. Spoj modernog i tradicionalnog, očuvanje kulturne baštine i naših korena, održiv život u gradovima, zalaganje za one kojima je najpotrebnije u egzistencijalnom smislu neke su od tema na kojima ću, zajedno sa Filipom, raditi kroz projekte Fondacije princa Filipa i princeze Danice od Srbije.

Oči sveta vekovima su usmerene ka dešavanjima na britanskom dvoru. Može li se reći da su princ Vilijam i Kejt Midlton parametar koji bi trebalo slediti?

‒ Princ Vilijam je naslednik trona jedne od najvećih kraljevskih porodica na svetu. Zajedno sa suprugom Kejt na najbolji mogući način predstavlja modernu britansku kraljevsku porodicu. Zadovoljstvo nam je što nas vezuju za par koji monarhiju dovodi na savremeni nivo, blizak svim generacijama. Filip i ja smo ogledalo jedne generacije kroz budućnost naše dinastije. Upravo zbog toga trudimo se da damo svoj doprinos očuvanju korena i tradicije kraljevske kuće Karađorđević. Luka Šarac

Danica Karađorđević za HELLO! - Stefan je otvoren, velikodušan i inventivan

Princ Stefan, s jedne strane, može se pohvaliti bogatim porodičnim pedigreom, dok, s druge, odrasta u centru Beograda i ide u vrtić sa drugarima. Kako uspostavljate balans između tih “stavki” u njegovom odrastanju?

‒ Stefanovo odrastanje u Srbiji značajno je upravo iz tog razloga što želimo da od najranijih dana spozna istoriju i kulturu svoje zemlje, oseti pripadnost svom narodu, upozna naš mentalitet koji je po svemu poseban. Često mu pričamo i rado sluša porodične anegdote. Poput većine trogodišnjaka ima veliku energiju i stalno je u pokretu. Veoma je društven, ima dobre drugare sa kojima svakodnevno provodi kvalitetno vreme. Otvoren je, velikodušan i inventivan. Slobodno mogu da kažem da je uz Stefana svaki dan jedna velika igra. Beskrajno nas raduje, a mi mu nesebično dajemo vetar u leđa da hrabro razvija radoznalost, kreativnost i maštu.

Kako izgleda jedan običan dan u vašem i životu princa Filipa?

‒ Mi, koji smo direktni naslednici loze Karađorđevića, u obavezi smo da negujemo vrednosti koje nas vezuju za slavne pretke, kulturu i tradiciju, ali u novom i modernom obliku, što Filip i ja poštujemo i predstavljamo kroz mnogobrojne društvene aktivnosti. Privatno, fokusirana sam na iste obaveze koje ima većina žena u Srbiji, jer sam supruga i majka. Živim u skladu sa vrednostima koje zastupam. Porodica je osnov, usidrenje, blago i ljubav. Sva naša pažnja fokusirana je na sina, a najsrećniji smo kada u smiraj dana, zajedno, prošetamo ulicama Vračara. Hello!

Kojim kulinarskim specijalitetom najčešće obradujete supruga i sina?

‒ I Filip i ja volimo da kuvamo, uživamo u otkrivanju novih recepata i isprobavanju raznih aromatičnih začina. Zdravo se hranimo, a njih dvojica se najviše obraduju kad pripremim ribu, uz koju ide salata sa nekoliko vrsta povrća....

