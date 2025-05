Ova 3 znaka do 15. maja očekuje ogroman priliv novca

Volite li igre na sreću? Pa ko ih ne voli još? Ukoliko ste pasionirani obožavatelj bilo koje od lutrije, postoji velika mogućnost da vam se zvezde poklope i da dobijete novčani priliv u narednih nekoliko dana.

Kako astrolozi predviđaju, neki znakovi Zodijaka imaju veće šanse da dobiju na lutriji do 15. maja. Povoljni tranziti planeta utiču na to da neki horoskopski znakovi imaju više sreće u igrama na sreću. Pexels

Proverite da li ste među njima:

Vodolija

Tranziti planeta podržavaju nepredvidive dobitke, a Uran u povoljnom aspektu može da donese iznenađenja.

Blizanci

Budući da se Sunce i Merkur kreću kroz znak Bika, moguće je da će imati više sreće u igrama na sreću.

Strelac

Njihov vladar je Jupiter i on će praviti povoljne aspekte za njih do 15. maja. To za njih znači da će imati više sreće, pogotovo ukoliko budu učestvovali u igrama koje uključuju brojeve ili inostranstvo.