12. 12. je idealan dan za ostvarenje želja, potrebno je samo ovo da uradite

Moćan numerološki portal 12:12, koji nosi sa sobom današnji datum, mogao bi da donese mnogo sreće onima koji veruju u njegovu moć.

Kako objašnjavaju numerolozi, svaki broj ima svoje značenje i vibraciju, zbog čega se veruje da on na svojevrstan način određuje sudbinu. Photo by Jonathan Borba from Pexels

Snaga brojeva se, veruju oni, može iskoristiti da se u život privuku pozitivna energija i ispunjenje ciljeva.

Pored brojeva koji su naši lični – oni koji se nalaze u datumu rođenja, adresi, stoje iza naših imena i sl, važni su i brojevi u datumima svakog dana i mogu nam doneti dobro ili loše.

Među najmoćnijima su, kaže nam numerologija, dani u godini koji stvaraju snažne numerološke nizove, a takav je današnji datum – 12. decembar, odnosno 12.12, koji stvara energetski portal 12:12.

Prema numerolozima, broj 12 označava kraj nečega u životu dok istovremeno počinje nešto novo.

On je tačka u kojoj se spajaju dva poglavlja, dva aspekta, dve sfere, dva perioda, on je trenutak u kome se iz pepela rađa novo.

Zbog toga se 12.12. smatra povoljnim trenutkom da konačno privedete nešto kraju i počnete nešto ispočetka, da ostavite iza sebe sve što vam u budućnosti, koja nastupa već danas, ne treba i nastavite dalje noseći samo ono što vam koristi.

Datumi kao što je 12.12. poznati su u numerologiji kao "dani ogledala", a veruje se da su naročito povoljni za one koji su rođeni 12. dana bilo kojeg meseca.







Naravno, najsrećniji su oni koji 12. decembra slave rođendan! Yana Nadolinska/Pexels

Budući da je 12. decembar toliko energetski snažan datum, on je odličan trenutak za manifestovanje, ukoliko verujete u njega. Oni koji manifestuju kažu da se tako u život priziva pozitivna energija i dolazi do ispunjenja želja i ciljeva.

Postoji mnogo načina za manifestovanje, a na "dan ogledala" je idealno primeniti tehniku ogledala.

Kad se pogledamo u ogledalo, vidimo svoj odraz, odnosno svoju energiju, a ako osećamo pozitivne emocije – privlačimo pozitivne stvari. Suprotno tome, ako zračimo negativno, u život i stiže loše.

Ovaj ritual izvodi se tako što stanete ispred ogledala veoma opušteni i gledate u svoj odraz, potom izgovorite svoje ime dok se gledate u oči, a potom izgovorite svoju želju u sadašnjem vremenu.

Ključno je da ne koristite budućnost ni prošlost, već da konstatujete nešto kao da ste već ostvarili svoj cilj.

Na primer, nećete reći "Želim dobro plaćen posao" nego "Ja imam dobro plaćen posao".