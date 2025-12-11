Horoskop za 12. decembar: Vodolija shvata da iskrene emocije deluju lekovito, Rak dobija zanimljivu poslovnu ponudu

Horoskop za 12. decembar 2025. godine

Ovan

Ljubav:

Važno je da se osećate prijatno u krugu porodice. Osećaj poverenja ili bliskosti u Vama budi neku skrivenu snagu.

Posao:

Mnoge stvari na poslovnoj sceni izgledaju drugačije nego što ih predstavlja neko od saradnika.

Zdravlje:

Prijaće Vam neka lakša dijeta, izbegavajte nezdravu hranu.

Bik

Ljubav:

Bolje je da svoje misli usmerite ka voljenoj osobi, nego da se isuviše zanosite posmatranjem različitih osoba sa strane.

Posao:

Polazite od pogrešnih informacija. Morate imati više hrabrosti i samopouzdanja da zavedete nova pravila u odnosu sa saradnicima.

Zdravlje:

Obratite pažnju na zdraviji i uredniji način života.

Blizanci

Ljubav:



Rak

Delujete uznemireno, pogađa Vas partnerovo ponašanje ili izgovori koje uporno koristi. Ne verujete u ono što čujete.Posao:Nesporazum koji Vas prati u susretu sa saradnicima nameće nova pitanja o zajedničkom poverenju i poslovnim interesima.Zdravlje:Prijaće Vam relaksacija ili boravak u prirodi.

Ljubav:

Neko određuje pravila ponašanja, a Vama preostaje da se pomirite sa »zadatom ulogom«. Naravno, to Vam se ne dopada.

Posao:

Neko Vam predlaže neobičnu ideju ili lagodniji način poslovanja. Nema razloga da se ponašate nadmeno ili rasipno u susretu sa saradnicima.

Zdravlje:

Izbegavajte stresne situacije i naporne obaveze.

Lav

Ljubav:

Nemojte činiti stvari koje iritiraju voljenu osobu. Nepotrebno izazivate nečije negodovanje i nezadovoljstvo.

Posao:

Ako ste opterećeni velikim ambicijama, obratite pažnju na nečiji komentar o poslovnim prilikama.

Zdravlje:

Prijaće Vam neki vid sportske aktivnosti.

Devica

Ljubav:



Vaga

Neko je na Vašoj strani, čak i kada postoje različita interesovanja ili prioriteti. Nalazite se u pozitivnom okruženju.Posao:Nečija usluga ima veliku cenu, stoga tražite jednostavnije rešenje ili povoljniju poslovnu varijantu.Zdravlje:U večernjim satima prijaće Vam omiljena zabava u poznatom društvu.

Ljubav:

Delujete suviše uznemireno i imate loš predosećaj, ali na sreću partner ume da Vas oraspoloži u pravom trenutku.

Posao:

Pokušavate da odložite susret sa saradnicima koji očekuju konkretne odgovore ili određeni vid poslovnog ustupka.

Zdravlje:

Izbegavajte situacije koje Vam remete koncentraciju ili psihološku ravnotežu.

Škorpija

Ljubav:

Partner pokušava da Vam pomogne ili da Vas oraspoloži. Zajednički susret može da se pretvori u »lepši deo stvarnosti«.

Posao:

Polazite od pogrešnih informacija, tako da Vaše prognoze deluju neubedljivo. Prihvatite dobronamernu kritiku.

Zdravlje:

Nema potrebe da se opterećujete »teškim temama«.

Strelac

Ljubav:



Jarac

Voljena osoba očekuje da dosledno ispunite svoja obećanja. Teško Vam je da uskladite potrebe i interesovanja.Posao:Očekujete pozitivan odgovor ili određeno priznanje za svoj rad. Nemojte dozvoliti da Vas neko isprovocira na impulsivno ponašanje.Zdravlje:Prijaće Vam kreativna izolacija, primenite neku od tehnika psihološkog opuštanja.

Ljubav:

Delujete raspoloženo i dobroćudno. Kod Vas provejava romantično raspoloženje, a partner želi iskreno da Vam ugodi.

Posao:

U prilici ste da ostvarite dvostruki dobitak, pod uslovom da nastupite profesionalno i sugestivno pred saradnicima.

Zdravlje:

Potreban Vam je podsticaj za dobro raspoloženje.

Vodolija

Ljubav:

Iskrene emocije uvek deluju lekovito, zadržite pažnju na voljenoj osobi. Uživajte u zajedničkoj sreći.

Posao:

Ponekad treba upotrebiti različite mere predostrožnosti. Dovoljno ste razumni da zaštitite svoje poslovne interese u kritičnim situacijama.

Zdravlje:

Prijaće Vam relaksacija, opustite se.

Ribe

Ljubav:



U odabranom društvu i uz nečije emotivne podsticaje, svet oko Vas izgleda mnogo bolje i lepše. Opustite se.Posao:Koristite suviše stroge kriterijume kako biste zaštitili svoje interese u poslovno-finansijskim pregovorima.Zdravlje:Važno je da ostvarite psihološku ravnotežu.