Horoskop za 12. decembar: Vodolija shvata da iskrene emocije deluju lekovito, Rak dobija zanimljivu poslovnu ponudu

Horoskop za 12. decembar: Vodolija shvata da iskrene emocije deluju lekovito, Rak dobija zanimljivu poslovnu ponudu

Autor: | 12/12/2025

0

Horoskop za 12. decembar 2025. godine

Ovan

Ljubav: 
Važno je da se osećate prijatno u krugu porodice. Osećaj poverenja ili bliskosti u Vama budi neku skrivenu snagu.
Posao:
Mnoge stvari na poslovnoj sceni izgledaju drugačije nego što ih predstavlja neko od saradnika.
Zdravlje:
Prijaće Vam neka lakša dijeta, izbegavajte nezdravu hranu.

Bik

Ljubav:
Bolje je da svoje misli usmerite ka voljenoj osobi, nego da se isuviše zanosite posmatranjem različitih osoba sa strane.
Posao:
Polazite od pogrešnih informacija. Morate imati više hrabrosti i samopouzdanja da zavedete nova pravila u odnosu sa saradnicima.
Zdravlje:
Obratite pažnju na zdraviji i uredniji način života.

Blizanci

Ljubav:

Delujete uznemireno, pogađa Vas partnerovo ponašanje ili izgovori koje uporno koristi. Ne verujete u ono što čujete.
Posao:
Nesporazum koji Vas prati u susretu sa saradnicima nameće nova pitanja o zajedničkom poverenju i poslovnim interesima.
Zdravlje:
Prijaće Vam relaksacija ili boravak u prirodi.

Rak

Ljubav:
Neko određuje pravila ponašanja, a Vama preostaje da se pomirite sa »zadatom ulogom«. Naravno, to Vam se ne dopada.
Posao:
Neko Vam predlaže neobičnu ideju ili lagodniji način poslovanja. Nema razloga da se ponašate nadmeno ili rasipno u susretu sa saradnicima.
Zdravlje:
Izbegavajte stresne situacije i naporne obaveze.

Lav

Ljubav:
Nemojte činiti stvari koje iritiraju voljenu osobu. Nepotrebno izazivate nečije negodovanje i nezadovoljstvo.
Posao:
Ako ste opterećeni velikim ambicijama, obratite pažnju na nečiji komentar o poslovnim prilikama.
Zdravlje:
Prijaće Vam neki vid sportske aktivnosti.

Devica

Ljubav: 

Neko je na Vašoj strani, čak i kada postoje različita interesovanja ili prioriteti. Nalazite se u pozitivnom okruženju.
Posao:
Nečija usluga ima veliku cenu, stoga tražite jednostavnije rešenje ili povoljniju poslovnu varijantu.
Zdravlje:
U večernjim satima prijaće Vam omiljena zabava u poznatom društvu.
 

Vaga

Ljubav:
Delujete suviše uznemireno i imate loš predosećaj, ali na sreću partner ume da Vas oraspoloži u pravom trenutku.
Posao: 
Pokušavate da odložite susret sa saradnicima koji očekuju konkretne odgovore ili određeni vid poslovnog ustupka.
Zdravlje:
Izbegavajte situacije koje Vam remete koncentraciju ili psihološku ravnotežu.

Škorpija

Ljubav:
Partner pokušava da Vam pomogne ili da Vas oraspoloži. Zajednički susret može da se pretvori u »lepši deo stvarnosti«.
Posao:
Polazite od pogrešnih informacija, tako da Vaše prognoze deluju neubedljivo. Prihvatite dobronamernu kritiku.
Zdravlje:
Nema potrebe da se opterećujete »teškim temama«.

Strelac 

Ljubav:

Voljena osoba očekuje da dosledno ispunite svoja obećanja. Teško Vam je da uskladite potrebe i interesovanja.
Posao:
Očekujete pozitivan odgovor ili određeno priznanje za svoj rad. Nemojte dozvoliti da Vas neko isprovocira na impulsivno ponašanje.
Zdravlje:
Prijaće Vam kreativna izolacija, primenite neku od tehnika psihološkog opuštanja.

Jarac

Ljubav: 
Delujete raspoloženo i dobroćudno. Kod Vas provejava romantično raspoloženje, a partner želi iskreno da Vam ugodi.
Posao:
U prilici ste da ostvarite dvostruki dobitak, pod uslovom da nastupite profesionalno i sugestivno pred saradnicima.
Zdravlje:
Potreban Vam je podsticaj za dobro raspoloženje.

Vodolija

Ljubav:
Iskrene emocije uvek deluju lekovito, zadržite pažnju na voljenoj osobi. Uživajte u zajedničkoj sreći.
Posao:
Ponekad treba upotrebiti različite mere predostrožnosti. Dovoljno ste razumni da zaštitite svoje poslovne interese u kritičnim situacijama.
Zdravlje:
Prijaće Vam relaksacija, opustite se.

Ribe

Ljubav:

U odabranom društvu i uz nečije emotivne podsticaje, svet oko Vas izgleda mnogo bolje i lepše. Opustite se.
Posao:
Koristite suviše stroge kriterijume kako biste zaštitili svoje interese u poslovno-finansijskim pregovorima.
Zdravlje:
Važno je da ostvarite psihološku ravnotežu.

Horoskop za 12. decembar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook

