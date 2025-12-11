Horoskop za 12. decembar: Vodolija shvata da iskrene emocije deluju lekovito, Rak dobija zanimljivu poslovnu ponudu

Horoskop za 12. decembar 2025. godine
Ovan
Ljubav:
Važno je da se osećate prijatno u krugu porodice. Osećaj poverenja ili bliskosti u Vama budi neku skrivenu snagu.
Posao:
Mnoge stvari na poslovnoj sceni izgledaju drugačije nego što ih predstavlja neko od saradnika.
Zdravlje:
Prijaće Vam neka lakša dijeta, izbegavajte nezdravu hranu.
Bik
Ljubav:
Bolje je da svoje misli usmerite ka voljenoj osobi, nego da se isuviše zanosite posmatranjem različitih osoba sa strane.
Posao:
Polazite od pogrešnih informacija. Morate imati više hrabrosti i samopouzdanja da zavedete nova pravila u odnosu sa saradnicima.
Zdravlje:
Obratite pažnju na zdraviji i uredniji način života.
Pročitajte Zašto je 12.12. najmagičniji datum u godini, evo šta treba uraditi za ispunjenje želje
Blizanci
Ljubav:
Posao:
Nesporazum koji Vas prati u susretu sa saradnicima nameće nova pitanja o zajedničkom poverenju i poslovnim interesima.
Zdravlje:
Prijaće Vam relaksacija ili boravak u prirodi.
Rak
Ljubav:
Neko određuje pravila ponašanja, a Vama preostaje da se pomirite sa »zadatom ulogom«. Naravno, to Vam se ne dopada.
Posao:
Neko Vam predlaže neobičnu ideju ili lagodniji način poslovanja. Nema razloga da se ponašate nadmeno ili rasipno u susretu sa saradnicima.
Zdravlje:
Izbegavajte stresne situacije i naporne obaveze.
Horoskop za 12. decembar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku
Lav
Ljubav:
Nemojte činiti stvari koje iritiraju voljenu osobu. Nepotrebno izazivate nečije negodovanje i nezadovoljstvo.
Posao:
Ako ste opterećeni velikim ambicijama, obratite pažnju na nečiji komentar o poslovnim prilikama.
Zdravlje:
Prijaće Vam neki vid sportske aktivnosti.
Devica
Ljubav:
Posao:
Nečija usluga ima veliku cenu, stoga tražite jednostavnije rešenje ili povoljniju poslovnu varijantu.
Zdravlje:
U večernjim satima prijaće Vam omiljena zabava u poznatom društvu.
Pročitajte Veliki horoskop za DECEMBAR: Sve se menja od 15. u mesecu
Vaga
Ljubav:
Delujete suviše uznemireno i imate loš predosećaj, ali na sreću partner ume da Vas oraspoloži u pravom trenutku.
Posao:
Pokušavate da odložite susret sa saradnicima koji očekuju konkretne odgovore ili određeni vid poslovnog ustupka.
Zdravlje:
Izbegavajte situacije koje Vam remete koncentraciju ili psihološku ravnotežu.
Škorpija
Ljubav:
Partner pokušava da Vam pomogne ili da Vas oraspoloži. Zajednički susret može da se pretvori u »lepši deo stvarnosti«.
Posao:
Polazite od pogrešnih informacija, tako da Vaše prognoze deluju neubedljivo. Prihvatite dobronamernu kritiku.
Zdravlje:
Nema potrebe da se opterećujete »teškim temama«.
Horoskop za 12. decembar 2025. godine za preostale znake pogledajte u nastavku
Strelac
Ljubav:
Posao:
Očekujete pozitivan odgovor ili određeno priznanje za svoj rad. Nemojte dozvoliti da Vas neko isprovocira na impulsivno ponašanje.
Zdravlje:
Prijaće Vam kreativna izolacija, primenite neku od tehnika psihološkog opuštanja.
Jarac
Ljubav:
Delujete raspoloženo i dobroćudno. Kod Vas provejava romantično raspoloženje, a partner želi iskreno da Vam ugodi.
Posao:
U prilici ste da ostvarite dvostruki dobitak, pod uslovom da nastupite profesionalno i sugestivno pred saradnicima.
Zdravlje:
Potreban Vam je podsticaj za dobro raspoloženje.
Vodolija
Ljubav:
Iskrene emocije uvek deluju lekovito, zadržite pažnju na voljenoj osobi. Uživajte u zajedničkoj sreći.
Posao:
Ponekad treba upotrebiti različite mere predostrožnosti. Dovoljno ste razumni da zaštitite svoje poslovne interese u kritičnim situacijama.
Zdravlje:
Prijaće Vam relaksacija, opustite se.
Ribe
Ljubav:
Posao:
Koristite suviše stroge kriterijume kako biste zaštitili svoje interese u poslovno-finansijskim pregovorima.
Zdravlje:
Važno je da ostvarite psihološku ravnotežu.
Horoskop za 12. decembar 2025. godine preuzet sa sajta Astrolook
Slične Vesti
Horoskop za 12. decembar: Bikovi brinu bez pravog razloga, Blizanci deluju zadovoljno i privlačno
Horoskop za 12. decembar 2022. godine
12/12/2022Saznajte više
Pročitajte još
Horoskop za 12. decembar: Vodolija shvata da iskrene emocije deluju lekovito, Rak dobija zanimljivu poslovnu ponudu
Horoskop za 12. decembar 2025. godine
12/12/2025Saznajte više
Horoskop za 11. decembar: Vodolije deluju atraktivno i šarmantno na svoju okolinu; Ribe, ne budite nadmene
Horoskop za 11. decembar 2025. godine
11/12/2025Saznajte više
Horoskop za 10. decembar: Jarčeve očekuje niz interesantnih susreta, neko osvaja simpatije Vage
Horoskop za 10. decembar 2025. godine
10/12/2025Saznajte više
Život će napokon postati bolji za ova tri znaka
Horoskopski znaci koji ulaze u dobru životnu fazu
09/12/2025Saznajte više
Horoskop za 9. decembar: Strelac se trudi da potisne neraspoloženje, Lav ne može da prikrije ljubomoru
Dnevni horoskop za 9. decembar 2025. godine
09/12/2025Saznajte više
Najprecizniji nedeljni horoskop do 15. decembra: Ovan preispituje odnos sa bliskom osobom, Raku je stalo da usreći voljenu osobu
Nedeljni horoskop do 15. decembra
08/12/2025Saznajte više
Komentari (0)