Horoskop za 11. decembar: Vodolije deluju atraktivno i šarmantno na svoju okolinu, Ribe ne budite nadmene

Horoskop za 11. decembar 2025. godine

Ovan

Ljubav: Priželjkujete više emotivne pažnje i ustupaka nego što je moguće, stoga vaš partner deluje uznemireno i mrzovoljno.

Posao: Dogovor sa jednom osobom vas obavezuje na strogu diskreciju. Važno je da izvučete dobru pouku o poslovnom ponašanju.

Zdravlje: Izbegavajte neumerenost, opustite se nakon napornih situacija.

Bik

Ljubav: Ponekad u ljubavnom odnosu priželjkujete više nego što je moguće, ali nema razloga da se žalite na voljenu osobu. Prihvatite ono što dobijate.

Posao: Okolina pozitivno reaguje na vaše ideje i neko vas podstiče na aktivnu ulogu ili na dodatno stvaralaštvo. Sačuvajte poslovne interese.

Zdravlje: Obratite pažnju na snove.

Blizanci

Ljubav: Partner tačno zna šta želi da ostvari. Bliska osoba ne dozvoljava da koristite nove izgovore za odlaganje zajedničkih planova.

Posao: Ne treba da se opterećujete nečijim komentarima i propuštenom prilikom. Trenutni gubitak predstavlja novu lekciju o poslovnom ponašanju.

Zdravlje: Opustite se u bliskom društvu.

Rak

Ljubav: Ukoliko Vam je stalo da utičete na partnerovo mišljenje, upotrebite malo lukavstvo. Ali, u svemu sačuvajte pravu meru.

Posao: Imate dovoljno smelosti da kažete ono što mislite. Potrebno je da pokažete i određene diplomatske manire u poslovnim susretima.

Zdravlje: Prijaće vam neki vid sportske aktivnosti ili boravak u prirodi.

Lav

Ljubav: Pogađa vas nečije ponašanje ili odluka. Trudite se da potisnete svoje neraspoloženje, mada vam to baš i ne uspeva.

Posao: Vi raspolažete ubedljivim argumentima, ali nekome nije stalo da istina ispliva na videlo. Očekujte teške pregovore.

Zdravlje: Večernje sate posvetite omiljenom hobiju i relaksaciji.

Devica

Ljubav: Osećate emotivni uzlet, neko vas inspiriše za dobru zabavu. Budite dovoljno maštoviti u društvu voljene osobe.

Posao: Ukoliko vam nedostaju pouzdane informacije, nemojte davati lakomislena obećanja, već zatražite nečije posredovanje.

Zdravlje:Unosite više vitamina i tečnosti u svoju ishranu.

Vaga

Ljubav: Neko vas podstiče na dobro raspoloženje. U skladu sa svojim afinitetima umete da stvorite romantičnu atmosferu i da privučete nečiju pažnju.

Posao: Odbijate da prihvatite nečiju ulogu u pregovorima, ne želite da se nalazite izvan glavnih događaja na poslovnoj sceni.

Zdravlje: Slobodno vreme posvetite rekreaciji, prijaće vam šetnja.

Škorpija

Ljubav: U emotivnom smislu, delujete pomalo provokativno na voljenu osobu. Kontrolišite svoje strasti.

Posao: Vaše ponašanje ukazuje na neskromnost ili na preterano isticanje ličnih sposobnosti, što remeti poslovnu saradnju.

Zdravlje: Usporite svoj ubrzani ritam.

Strelac

Ljubav: Planirajte izlazak ili emotivni susret, prijaće vam društvo bliske osobe. Važno je da se osetite poželjno u nečijoj blizini.

Posao: Uvek postoji lakši ili teži put do uspeha, pažljivo analizirajte različite izazove i mogućnosti koje postoje na poslovnoj sceni.

Zdravlje: Emotivna afirmacija pozitivno deluje na vaše raspoloženje i motivaciju.

Jarac

Ljubav: Dobra volja čuda čini, dovoljno je da vidite osmeh zadovoljstva na licu drage osobe i da osetite novu kreativnu inspiraciju.

Posao: Uvek postoji zaobilazno rešenje. Obratite pažnju na nove informacije, važno je da udružite svoje ineterese sa proverenim saradnicima.

Zdravlje: Izbegavajte različite situacije koje vas uznemiravaju.

Vodolija

Ljubav: Privlači vas kombinacija emotivne, strastvene i intelektualne veze, ali osobi koja se nalazi u vašem društvu nešto od toga nedostaje.

Posao: Delujete atraktivno i šarmantno na svoju okolinu, ali to ne predstavlja garanciju za uspeh. Pre ili kasnije, morate da ispunite nečije zahteve.

Zdravlje: Izbegavajte depresivno raspoloženje i oslonite se na svoju intuiciju.

Ribe

Ljubav: Pokušajte da razumete nečiju nemoć ili emotivnu slabost. Ne budite nadmeni.

Posao: Pred Vama su različite obaveze koje zahtevaju zajednički dogovor i finansijsku saradnju.

Zdravlje: Uživajte u svom svetu intime.

