Horoskop za 11. decembar: Vodolije deluju atraktivno i šarmantno na svoju okolinu, Ribe ne budite nadmene

Horoskop za 11. decembar 2025. godine
Ovan
Ljubav: Priželjkujete više emotivne pažnje i ustupaka nego što je moguće, stoga vaš partner deluje uznemireno i mrzovoljno.
Posao: Dogovor sa jednom osobom vas obavezuje na strogu diskreciju. Važno je da izvučete dobru pouku o poslovnom ponašanju.
Zdravlje: Izbegavajte neumerenost, opustite se nakon napornih situacija.
Bik
Ljubav: Ponekad u ljubavnom odnosu priželjkujete više nego što je moguće, ali nema razloga da se žalite na voljenu osobu. Prihvatite ono što dobijate.
Posao: Okolina pozitivno reaguje na vaše ideje i neko vas podstiče na aktivnu ulogu ili na dodatno stvaralaštvo. Sačuvajte poslovne interese.
Zdravlje: Obratite pažnju na snove.
Blizanci
Ljubav: Partner tačno zna šta želi da ostvari. Bliska osoba ne dozvoljava da koristite nove izgovore za odlaganje zajedničkih planova.
Posao: Ne treba da se opterećujete nečijim komentarima i propuštenom prilikom. Trenutni gubitak predstavlja novu lekciju o poslovnom ponašanju.
Zdravlje: Opustite se u bliskom društvu.
Rak
Ljubav: Ukoliko Vam je stalo da utičete na partnerovo mišljenje, upotrebite malo lukavstvo. Ali, u svemu sačuvajte pravu meru.
Posao: Imate dovoljno smelosti da kažete ono što mislite. Potrebno je da pokažete i određene diplomatske manire u poslovnim susretima.
Zdravlje: Prijaće vam neki vid sportske aktivnosti ili boravak u prirodi.
Lav
Ljubav: Pogađa vas nečije ponašanje ili odluka. Trudite se da potisnete svoje neraspoloženje, mada vam to baš i ne uspeva.
Posao: Vi raspolažete ubedljivim argumentima, ali nekome nije stalo da istina ispliva na videlo. Očekujte teške pregovore.
Zdravlje: Večernje sate posvetite omiljenom hobiju i relaksaciji.
Devica
Ljubav: Osećate emotivni uzlet, neko vas inspiriše za dobru zabavu. Budite dovoljno maštoviti u društvu voljene osobe.
Posao: Ukoliko vam nedostaju pouzdane informacije, nemojte davati lakomislena obećanja, već zatražite nečije posredovanje.
Zdravlje:Unosite više vitamina i tečnosti u svoju ishranu.
Vaga
Ljubav: Neko vas podstiče na dobro raspoloženje. U skladu sa svojim afinitetima umete da stvorite romantičnu atmosferu i da privučete nečiju pažnju.
Posao: Odbijate da prihvatite nečiju ulogu u pregovorima, ne želite da se nalazite izvan glavnih događaja na poslovnoj sceni.
Zdravlje: Slobodno vreme posvetite rekreaciji, prijaće vam šetnja.
Škorpija
Ljubav: U emotivnom smislu, delujete pomalo provokativno na voljenu osobu. Kontrolišite svoje strasti.
Posao: Vaše ponašanje ukazuje na neskromnost ili na preterano isticanje ličnih sposobnosti, što remeti poslovnu saradnju.
Zdravlje: Usporite svoj ubrzani ritam.
Strelac
Ljubav: Planirajte izlazak ili emotivni susret, prijaće vam društvo bliske osobe. Važno je da se osetite poželjno u nečijoj blizini.
Posao: Uvek postoji lakši ili teži put do uspeha, pažljivo analizirajte različite izazove i mogućnosti koje postoje na poslovnoj sceni.
Zdravlje: Emotivna afirmacija pozitivno deluje na vaše raspoloženje i motivaciju.
Jarac
Ljubav: Dobra volja čuda čini, dovoljno je da vidite osmeh zadovoljstva na licu drage osobe i da osetite novu kreativnu inspiraciju.
Posao: Uvek postoji zaobilazno rešenje. Obratite pažnju na nove informacije, važno je da udružite svoje ineterese sa proverenim saradnicima.
Zdravlje: Izbegavajte različite situacije koje vas uznemiravaju.
Vodolija
Ljubav: Privlači vas kombinacija emotivne, strastvene i intelektualne veze, ali osobi koja se nalazi u vašem društvu nešto od toga nedostaje.
Posao: Delujete atraktivno i šarmantno na svoju okolinu, ali to ne predstavlja garanciju za uspeh. Pre ili kasnije, morate da ispunite nečije zahteve.
Zdravlje: Izbegavajte depresivno raspoloženje i oslonite se na svoju intuiciju.
Ribe
Ljubav: Pokušajte da razumete nečiju nemoć ili emotivnu slabost. Ne budite nadmeni.
Posao: Pred Vama su različite obaveze koje zahtevaju zajednički dogovor i finansijsku saradnju.
Zdravlje: Uživajte u svom svetu intime.
